Roma, 1 mar – Matteo Renzi e Carlo Calenda all’assalto del Pd. Le dinamiche sono state chiare immediatamente, dopo l’elezione di Elly Schlein al Nazareno, un fatto che ha “rumoreggiato” negli ambienti dello stesso partito prima ancora che in quelli esterni.

Renzi e Calenda, attacchi incrociati al Pd

Entrambi, ieri, hanno espresso posizioni che non sono interpretabili: il leader di Italia viva rimarcando ormai la differenza politica con il suo ex partito, quello di Azione invitando addirittura elettori ed esponenti dello stesso Pd a cambiare casacca. Il cosiddetto Terzo Polo cerca di drenare voti al Nazareno, immaginando una radicalizzazione che, comunque, è tutta da verificare. Difficile, infatti, che dai banchi dell’opposizione il Pd di Schlein si concentri troppo sui suoi “cavalli di battaglia”, dalle classiche “leggi Zan” allo ius soli. Molto più facile farlo al governo, per ovvi motivi di recupero di consensi popolari. L’assalto centrista è tutt’altro che dagli esiti certi, e la speranza dello stesso Renzi di potersi avvicinare alla destra è, per ora, destinata a rimanere delusa.

La concorrenza del M5s



Dall’altro lato va considerata la variabile dei “piddini che non ce l’hanno fatta”, ovvero i grillini. Il movimento guidato da Giuseppe Conte non ha più senso di esistere da anni nei suoi illusori termini originari di “antisistema”, ma da copia sbiadita dello stesso Pd ormai può fare leva su temi politici molto simili. Una concorrenza molto farlocca, sia ben chiaro: entrambi i partiti non hanno i numeri per correre da soli e una futura composizione è nell’ordine naturale delle cose.

Alberto Celletti