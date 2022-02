Roma, 14 feb – Walter Ricciardi è innamorato del Covid. Ormai è praticamente una dichiarazione ufficiale. Come sia nato questo sentimento speciale, poi, è tutt’altra questione. Ma in questa riflessione ci sembra giusto celebrare l’Amore, con la A maiuscola.

Ricciardi innamorato del Covid e del green pass

Ricciardi proprio non ce la fa a svestire i panni di innamorato del Covid. E ce lo ha mostrato fin dai primi tempi della diffusione del virus, con le sue costanti richieste di lockdown e chiusure, molto superiori a quelle – già non esattamente moderate – degli altri “dottori da televisione”, da Fabrizio Pregliaco, a Matteo Bassetti e – ovviamente – Andrea Crisanti. Ma nella vita niente è eterno, e anche questa storia dovrà arrivare a un termine. Non sappiamo se avverrà a breve (e facciamo i dovuti scongiuri). Ma se questi “panni di innamorato” faticano ad essere cambiati, il dubbio sorge spontaneo: che il consigliere di Speranza lo sia sul serio, invaghito, quasi stregato del Covid. E allora gli angeli della clausura non potranno far altro che cantare.

Desiderare il green pass ancora per un anno (quando ormai tutti chiedono almeno di “ripensarlo”)



Che sentimento può mai celarsi in chi chiede che il green pass duri ancora per un anno, con l’occupazione delle terapie intensive in crollo verticale (Ansa), con Bassetti e Crisanti che abbandonano la nave del rigore e addirittura “Sua Maestà” l’Oms che, nonostante le prevedibilissime e noiosissime cautele, comincia a paventare l’ipotesi che “la pandemia potrebbe essere verso la fine”?

Ma è ovvio: solo uno sconfinato, romantico amore per il Covid e per tutte le restrizioni che ci accompagnano da anni. Che per qualcuno sono anche motivo di nostalgia. In un certo senso (tragicomico, si intenda) potrebbe quasi essere considerato stimabile, il dottor Ricciardi: in fondo un prode, un cavaliere senza macchia e senza paura, che ai suoi valori mica rinuncia così facilmente. No no. Mentre i virologi star cercano – forse – una strada per riposizionarsi, lui non molla mai. Nel suo desiderio romanticamente folle di mantenere il green pass per un anno. E probabilmente a vita.

Perché Walter Ricciardi è l’esempio perfetto dell’innamorato. Dell’uomo che non sa vivere senza una donna, ma in questo caso, di un individuo che non sa vivere senza un virus. Probabilmente, la sua vita precedente non gli dava tante soddisfazioni (è una deduzione quanto meno plausibile, poi chi può mai saperlo). E allora quel piccolo bacillo venuto dall’Oriente gli ha mostrato la luce, verso un’esistenza fatta di grazia, rigore e lockdown.

Stelio Fergola