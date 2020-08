Roma, 4 ago – Mascherine sempre, mascherine mai: i due fronti – quello catastrofista e quello ottimista – sono ormai ai ferri corti. Servono o no? Sono simbolo del bavaglio imposto dall’establishment o salvano vite? Più banalmente, con questo caldo, pochi sopportano di portarle in luoghi chiusi. Come i due passeggeri inglesi, con il giudizio decisamente annebbiato dall’alcol, che qualche giorno fa si sono rifiutati di indossare la mascherina sul Boeing 737 per Ibiza, facendo scoppiare una rissa furibonda con botte da orbi – più adatta a un pub inglese che all’interno di un aereo – prima della partenza. E con il caldo agostano e i bollenti spiriti provati da restrizioni, lockdown, emergenze e crisi, scene come questa potrebbero diventare dei siparietti consueti anche da noi.

Arrestati all’arrivo

Il video, diffuso dall’Independent, mostra due baldi vacanzieri britannici sul volo in partenza da Amsterdam innescare un tafferuglio epocale sedato dal personale di volo e dai passeggeri. I due riottosi passeggeri sono stati arrestati dalla polizia spagnola all’arrivo a Ibiza. «Il pilota ha informato le autorità locali e all’arrivo, entrambi i passeggeri sono stati arrestati. La sicurezza del volo non è stata compromessa», spiega un portavoce della compagnia aerea. L’account Instagram che ha pubblicato per primo il video, nella giornata di domenica, ha affermato che uno dei passeggeri coinvolti aveva bevuto vodka.

Cristina Gauri