Sainsbury, la catena che paga un prezzo equo ai produttori di banane africani

Roma, 16 mar – Ghana e Camerun sono grossi produttori di banane ma i coltivatori si lamentano perché non ricevono un salario adeguato. Questo problema non riguarda ovviamente solo chi coltiva banane, ma si estende a tutti gli agrioltori africani che da tempo sostengono di non ricevere un pagamento adeguato per i loro prodotti agricoli.

Sainsbury, produttori di banane africani e prezzo equo

Per risolvere questo problema sono nate diverse iniziative i cui risultati, c’è da dire, sono discutibili. Ma tra queste una degna di nota e che puo’ portare a importanti miglioramenti è stata di recente adottata da Sainsbury, una catena di supermercati britannica. Poche settimane fa i dirigenti di Sainsbury hanno annunciato che questa catena di supermercati inizierà a pagare ai produttori di banane di Ghana e Camerun (noncheé di Colombia e Repubblica Dominicana) un prezzo equo, così da consentire il pagamento di un salario altrettanto equo ai coltivatori. A questa iniziativa hanno aderito nove catene di supermercati britannici ma mentre i restanti otto si impegneranno nel 2027, Sainsbury ha deciso di farlo adesso, con tre anni di anticipo, motivando altri marchi a seguire la stessa tempistica.

Il mercato

La scelta di puntare sui produttori di banane non è casuale: si tratta di uno dei frutti più venduti del Regno Unito. Il che lo rende particolarmente propedeutico alla crescita economica dei contadini africani. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione di Sainsbury con Fairtrade, un ente non governativo che si batte per offrire pagamenti più giusti ai contadini dei paesi poveri: un fatto indubbiamente meritevol, nonché di enorme aiuto agli africani nei propri paesi. E il tema torna sempreverde: vivendo in modo dignitoso a casa propria, c’è meno rischio di generare orde di immigrati verso l’Europa…

Giuseppe De Santis