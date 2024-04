Salis si o no? Si nasce incendiari si muore Alleanza Verdi e Sinistra

Roma, 18 apr – Dall’Ungheria arriva la notizia che Ilaria Salis avrebbe accettato di candidarsi alle elezioni europee con Avs: il gruppo di Bonelli e Fratoianni è pronta a metterla capolista nel nord ovest. Dopo la candidatura di Soumahoro, Alleanza verdi e sinistra sembra intenzionata a centrare un altro jackpot di consenso.

La Salis ha detto sì

Ilaria Salis avrebbe detto no al Partito democratico ma avrebbe accettato di candidarsi alle prossime elezioni europee con Avs. Questa è l’esclusiva rilanciata questa mattina da Il Foglio, che ha dato per certo l’inserimento dell’insegnante, ora detenuta in Ungheria, come capolista nel nord ovest. Nel silenzio assoluto, le procedure burocratiche sono state avviate nei giorni precedenti e oggi dovrebbero giungere a compimento: il corpo diplomatico autenticherà la firma per l’accettazione della candidatura. La candidatura non sembra altro che un goffo tentativo di aggirare la legge ungherese, in modo tale da ottenere per Salis l’immunità parlamentare in caso di elezione per uscire dal carcere di Budapest. Che la candidatura di Salis sia stata volutamente tenuta sotto traccia è dimostrato dal fatto che proprio nella giornata di ieri Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, parte di Avs, ha smentito categoricamente che ci fossero manovre per portarla a Bruxelles. “Smentisco”, è il commento di Bonelli che però sembra aver fatto i conti senza l’oste. Certo è che l’italiana si trova in carcere da 13 mesi in Ungheria per lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra e il suo caso venne portato all’attenzione dell’opinione pubblica proprio da Sinistra italiana, il partito guidato da Nicola Fratoianni. Che si stiano attrezzando per assaltare lo sbarramento del 4%?

Sergio Filacchioni