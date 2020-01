Roma, 8 gen – L’Iran lancia la sua offensiva agli Stati Uniti colpendo per rappresaglia due basi militari Usa: il bilancio complessivo è di 80 vittime, il mondo sta con il fiato sospeso, volano le quotazioni del petrolio e dell’oro. Nel 2019, per la prima volta negli ultimi decenni, è saltato il tradizionale appuntamento con il cinepanettone: deve essere per questo motivo che, nonostante il mondo sia sull’orlo del baratro con minacciosi venti di guerra che spirano sul Medio Oriente, Matteo Salvini ha pensato bene di colmare quella lacuna intensificando i siparietti trash sui suoi social: lo spillatore di birre, lo gnocco fritto, il giro al mercato comunale corredato da selfie con i salami, e ultima in ordine temporale di apparizione, la comparsata al negozio di mutande.

ACQUISTI FONDAMENTALI: LE MUTANDE! Acquisti fondamentali: le mutande! Publiée par Matteo Salvini sur Mardi 7 janvier 2020

Lo zenit del trash

Un video che, se vogliamo, ha rappresentato lo zenit della narrazione trash salviniana dell’ultimo periodo. Una forma di comunicazione che annacqua il racconto politico dell’ex vicepremier, nel consueto flusso di apparente “vita vissuta in modo semplice, genuino”; che fa capolino qua e là tra i post della campagna elettorale per le Regionali in Emilia; e, soprattutto, sta già contribuendo a rendere sbiadito il ricordo dei due scivoloni in merito alle sue prese di posizione fallaciane sulla politica estera, che gli sono costate aspre critiche anche da parte del suo elettorato. Salvini, dopo quella breve digressione sull’Iran, è tornato infatti a sferzare con il super trash, tra birra, salami, mutande e lodi a Rita Pavone: quello che sa fare meglio. Del resto, la maggior parte delle volte in cui Salvini prende posizioni su questioni di ordine internazionale, fa una figuraccia: si pensi solo a quando definì Hezbollah un “movimento di terrorismo islamico”.

Elementi di distrazione

Per cui quando il leader del Carroccio commette un passo falso mediaticamente, – come nel caso dell’endorsement a Trump per l’assassinio di Soleimani – cosa c’è di meglio che utilizzare l’enorme traffico generato da sostenitori e critici e ripolarizzarlo, orientarlo di nuovo favorevolmente verso la consueta narrazione salviniana? Per farlo serve però un elemento di “raffreddamento”, che operi una sorta di decantazione nei confronti degli animi esacerbati dal post sulla politica internazionale. Meglio ancora: un elemento di distrazione. E quale “migliore” elemento, se non il trash normaloide che l’ex ministro dell’Interno distribuisce come pane agli elettori affamati di “uomo del popolo”? “Sì, forse ho fatto un cazzata parlando dell’Iran, però guardate come sono simpatico mentre acquisto le mutande da Tezenis. E ora, gnocco fritto per tutti!”. Il problema è che, per chi si professa come aspirante capo del prossimo governo, non si possono sempre nascondere i propri limiti buttandola in caciara con i cotechini e i selfie con le “sciure” di paese. Siamo sull’orlo di una guerra su scala mondiale e da chi vorrebbe prendere in mano le redini del Paese, dichiarando che “sta studiando da primo ministro” ci si aspetterebbe un velo in più di contegno e di lungimiranza.

Cristina Gauri