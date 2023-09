Salvini – Le Pen, una questione inutile e priva di sostanza: ecco perché

Roma, 18 sett – Matteo Salvini e Marine Le Pen di nuovo insieme, a Pontida. “Non ci divideranno da Giorgia”, assicura il leader leghista. La possibile frattura nella maggioranza, d’altronde, è più immaginaria che sostanziale.

Salvini e Le Pen a Pontida



“Non riusciranno a dividerci, abbiamo culture e senso di militanza diverso ma il centrodestra unito vince”, dice Salvini, prima che Le Pen rincari: “È un’emozione averla sul palco. È un’alleata ma è soprattutto un’amica nei momenti di gioia e di difficoltà. Voi in Italia e noi in Francia siamo impegnati nella stessa lotta, la lotta per le nostre libertà, per i nostri popoli, per le nostre patrie”. Considerato il distanziamento che Fratelli d’Italia aveva operato proprio dall’ex-Front National, qualcuno potrebbe parlare di una spaccatura proprio con la Lega, a causa delle parole del leader del Carroccio. La questione, in realtà, è più complessa e difficilmente giungerà a una reale divisione.

La realtà è che il leader francese è stato il primo in Europa a moderarsi



Dopo le elezioni presidenziali del 2017, Marine Le Pen annunciò il rinnovamento del suo partito, a cominciare dal nome: Rassemblement National invece di Front National. Addio anche alle altre battaglie, su tutte quella contro la moneta unica dell’Euro. Continuità sulla polemica contro l’immigrazione di massa, ma sempre senza trovarsi al governo. In un certo, senso, in Francia è avvenuta una moderazione di toni e programmi che nel sovranismo italiano si è palesata molto dopo. Ecco perché la possibile polemica sarà quasi certamente puro teatro politico.

Albeeto Celletti