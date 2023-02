Roma, 7 feb – Matteo Salvini parla del ponte sullo Stretto di Messina durante la trasmissione Quarta Repubblica, come riportato da Tgcom24. E respinge al mittente i rischi riguardanti l’aspetto sismico, più volte rilanciati da chi si oppone, da decenni, alla costruzione della infrastruttura.

Salvini e il ponte sullo Stretto

Da sempre favorevole alla costruzione del ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rimbalzato i dubbi circa gli eventuali rischi sismici della struttura: “Il ponte sullo Stretto non si può costruire perché è una zona sismica? Fake news”. Salvini ha poi aggiunto: “Le voci a riguardo sono false. Sono stato alla Galleria del Vento del Politecnico di Milano, e ho parlato con l’ex rettore Ferruccio Resta che mi conferma che non c’è nessun rischio sismico per quanto riguarda l’eventuale e, aggiungo, necessario collegamento con la Sicilia”.

A dirla tutta, il rischio sismico non è neanche un ostacolo

Che sussista un rischio sismico o meno, non è certamente la dichiarazione di Salvini sul ponte sullo stretto a cambiare le carte in tavola. Che non hanno mai riguardato le possibilità di terremoti in grado di mettere in pericolo la struttura, dal momento che l’esistenza dei ponti antisismici non è certo un’invenzione dell’altro ieri. Questo al di là delle dichiarazioni del ministro, pronunciate poco dopo il disastro sismico che ha coinvolgo la Turchia e la Siria.

Alberto Celletti