Roma, 4 sett – A sentire notiziari e quotidiani viene da pensare che sia stato sventato un complotto organizzato in grado di mettere in ginocchio la nazione intera. Se non addirittura di farla deflagrare con ordigni progettati da una non meglio chiara rete terroristica denominata “No vax”. Se poi, invece, guardiamo la realtà dei fatti e consideriamo cosa è successo veramente, prendiamo atto che la sinistra si è costruita a proprio uso e consumo il fantoccio della guerriglia organizzata dal mondo No vax. Sempre il solito l’obiettivo: avere un nemico che le dia ragione di vita. Regalandole la possibilità di mettere in campo forza e brutalità.

Zone franche criminali, pugno duro con gli scettici

L’Italia, di fatto, è stato militarizzata a causa di una minaccia che non esiste. Perché, banalmente, inesistente risulta la frangia No vax ipoteticamente violenta. È un controsenso la scelta odierna della sinistra di spiegare le forze dell’ordine in ogni dove. La stessa sinistra che fino a ieri furoreggiava ogni qualvolta venisse reclamato l’utilizzo di Polizia e Carabinieri per ristabilire l’ordine. Specie in quelle zone franche dove vige l’illegalità spesso portata da bande criminali, spesso e volentieri straniere, che si insediano e divengono vittime da comprendere.

Alla sinistra piace la polizia (se reprime il dissenso)

In poche parole, alla sinistra piacciono le forze dell’ordine quando vi è da reprimere il dissenso, spesso becero e confuso, di una parte di popolo che fino a prova contraria sta esercitando il proprio diritto alla libera espressione. Mentre gli stessi agenti vanno disarmati e identificati non appena vola uno schiaffo durante le mille manifestazioni davvero violente. Quelle ad esempio organizzate dalla frange teppiste della sinistra extraparlamentare e dai gruppi anarchici. All’inaugurazione di Expo nel 2015, a Milano le forze dell’ordine si limitarono a guardare i vandali devastare mezza città. L’idea delle autorità essendo di lasciare che si sfogassero in una zona delimitata del centro urbano.

I No vax trattati come terroristi

Oggi al contrario per qualche decina di confuso manifestante, alcuni dei quali già provvisti di capelli bianchi, è stata mobilitata, oltre alle forze dell’ordine, una grancassa mediatica degna di un attacco terroristico. Ed anzi, quando è emerso che l’Isis-K avrebbe perpetrato un attentato all’aeroporto di Kabul, i media italiani hanno suonato le loro sirene dall’arme con meno foga rispetto all’altro giorno per le manifestazioni No vax. I quali possono e debbono essere stigmatizzati per gli errori concettuali che commettono, indubbiamente. E però è oscena la trasformazione di costoro in un movimento violento pericoloso che minerebbe la stabilità del paese.

Se il numero di vaccinazioni giornaliere rimane alto, o vira leggermente verso il basso, significa che la frangia di No vax rimane sottile. Velleitario dunque pensare di immunizzare il 100 per cento della popolazione dato che nessuno ha mai parlato di un obbligo vaccinale. È mera logica: qualcuno che non vorrà il vaccino ci sarà, e ci sarà anche qualche idiota pronto a malmenare un virologo o un giornalista. Trasformare questo spicchio di persone in un dramma collettivo significa stravolgere la realtà di un paese in cui sono state somministrate 77,8 milioni di dosi. Ed in cui il 61% della popolazione ne ha ricevute due. Attestandosi così tra gli Stati maggiormente avanti in questa corsa contro il tempo.

La sinistra sempre alla ricerca di un nemico

Questo allarmismo avrebbe la pretesa di appiattire l’intera società sulla narrazione voluta dalla sinistra, la quale intenderebbe non solo convincer tutti a vaccinarsi ma criminalizzare chiunque osi scostarsi dal suo nuovo totem. Quello rappresentato dalla lotta alla pandemia falciando libertà e diritti fondamentali. Assaporando durante questo lasso di tempo il godimento di una nuova rivoluzione d’ottobre. Nata e fondata, ça va sans dire, su nobili ideali e ottimi fini.

I soliti liberticidi

Il nocciolo è solo questo, come sempre e come ormai dovremmo aver imparato. La sinistra è liberticida in tutte le sue forme e in qualsiasi modalità essa esprima il suo potere radicato in questa nazione. Ogni osservatore attento noterà, difatti, che qualsiasi sua iniziativa ha come corollario l’individuazione di un nemico. E il suo annientamento, con le buone o con le cattive.

Lorenzo Zuppini