Roma, 11 lug – Droga a domicilio, come la pizza. Con una certa differenza, per essere eufemistici e sarcastici. Per riderci allo scopo di non piangerci, insomma. Quanto riportato da Tgcom24 è infatti agghiacciante e incredibile al tempo stesso. Il soggetto della torbida trama è una banda criminale della capitale.

Droga a domicilio, il caso della banda romana



Cominciamo col dire che la droga non solo veniva consegnata a domicilio, ma anche pubblicizzata sui social network, come un prodotto commerciale qualsiasi. La banda di spacciatori della capitale, insomma, si era organizzata al massimo anche sotto il profilo del marketing. Il gruppo, attivo nel quartiere San Basilio, gestiva in realtà il traffico di droga in tutta Roma, con un giro d’affari di circa 1 milione e mezzo di euro all’anno. Non mancava niente: c’era perfino una sorta di “call center” al quale rispondeva un centralinista che organizzava le consegne. C’erano dei “rider” che portavano il prodotto nelle case dei clienti. A scoprire la banda criminale, il comando provinciale dei carabinieri di Roma, i quali hanno arrestato i 5 componenti del gruppo, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e divisi tra arresti domiciliari e carcere.

“Marketing” ad alto livello

Secondo quanto emerso, la banda aveva una rete di contatti di oltre 5mila persone. Un piccolo impero commerciale, fatto di clienti fidelizzati come di neofiti. Questi ultimi venivano spesso invogliati a comprare ancora tramite un vero e proprio sistema di pubblicità, fatto anche di offerte speciali e promozioni. Per 30 euro era possibile acquistare 0,6 grammi di coca, mentre per il grammo si arrivava a 50 e per 5 circa 200. Le modalità tecniche degli ordini avvenivano tramite chat, e la loro gestione era molto simile a quella dei ristoranti a domicilio. Le consegne erano efficaci e puntuali, spesso effettuate perfino in taxi.

Stelio Fergola