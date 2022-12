Roma, 14 dic – Silvio Berlusconi promette “un bonus” al suo Monza. Alla maniera sua, quella che lo ha reso celebre negli anni di persecuzione “bungabughiana”, per intendeci.

Berlusconi ai calciatori del Monza: “Vincete con Milan e Juve, un bus di tr*** per voi”

Stella cadente della politica, Berlusconi si “sfoga” con il calcio e con il suo Monza. In modo decisamente poco ortodosso, ma genuino e se non altro divertente. Senza mai rinunciare a quella vena trash che l’ex presidente del Consiglio ha imboccato con una certa decisione, probabilmente incoraggiata dall’inevitabile perdita di lucidità a causa degli anni che, anche per lui, passano eccome. E allora via all’ennesimo Berlusconi show, che stavolta spopola su Twitter, in un video in cui il presidente del Monza cerca di “motivare” i suoi calciatori durante la cena di Natale. Diciamolo: motivare letteralmente con ogni mezzo possibile: “Anche io ho stimolato ulteriormente i giocatori, ho detto loro che se battono le grandi squadre come Milan e Juventus faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie”.

Le lodi alla sua gestione

Nel resto del suo discorso, Berlusconi ha enunciato i risultati del suo Monza, dalla C alla A: “Siamo qui a celebrare un miracolo. Siamo partiti dalla serie C, siamo arrivati in Serie A con le risate di tutti i quotidiani sportivi, non avevamo neanche lo stadio. Allora abbiamo fatto un grande lavoro a testa bassa. Vogliamo comprare altri tre giocatori”. Poi la promessa sulla costruzione del nuovo stadio, e la chiusura con sviolinata alla città: “Monza è una provincia straordinaria, la più operosa d’Italia”.

Alberto Celletti