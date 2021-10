Roma, 28 ott — Morire per un selfie in una situazione estrema, per poter pubblicare «l’autoscatto perfetto» e arraffare qualche «like» in più: a partire dal 2008 sono 379 le persone morte — quasi tutti giovani e giovanissimi in cerca di gloria social — mentre si scattavano una foto con l’intenzione di postarla su piattaforme come Instagram o Facebook.

Morti per selfie, è una strage

Lo rivela uno studio spagnolo della iO Foundation, di prossima pubblicazione sul Journal of Travel Medicine. Secondo la ricerca sono almeno 379 le morti accidentali, avvenute tra il gennaio del 2008 e il luglio del 2021, degli utenti social che tentavano di immortalarsi in ambienti estremi in ogni parte del mondo. Il picco delle morti da selfie — non se ne stupisce nessuno — è avvenuto nel 2021, con 31 decessi. Secondo la ricerca la maggior parte delle morti (216) è dovuta a cadute: seguono gli incidenti stradali, quelli ferroviari e gli annegamenti. Fanno da fanalino di coda i decessi dovuti ad un uso improprio di armi da fuoco (24), elettrocuzioni, e ad attacchi di animali selvatici (17).

L’India detiene il triste primato