Roma, 17 apr – Palazzo senza luce, costretti a usare le candele. Così un’anziana signora, a Roma, ha perso la vita, come riportato da Tgcom24.

Senza luce elettriche usano le candele: e scoppia l’incendio

La tragedia si consuma nel quartiere del Pigneto, in un palazzo dove la luce elettrica era stata sostituita dalle candele, il che ha provocato un tremendo incendio al quale non è sopravvissuta un’anziana signora di 76 anni. Forse per risparmiare sulla bolletta, certamente a causa del buio, la candela doveva sostituire l’illuminazione elettrica. La donna viveva insieme al marito di 77 anni e al figlio di 51 i quali, invece, sono riusciti a salvarsi. Tra le ragioni, sicuramente, anche le condizioni di salute della signora, in pratica impossibilitata a muoversi dal letto.

Il dramma della povertà e del buio

La prima ricostruzione ha descritto una scena secondo la quale l’incendio sarebbe divampato proprio dalla camera da letto. I primi soccorritori sono arrivati all’interno dell’appartamento ma sono riusciti a salvare solo due cani e un coniglio che vi si trovavano, rischiando anche un’intossicazione respiratoria per la cui risoluzione è stata necessaria la somministrazione di ossigeno. Un dramma, quello avvenuto a Roma, che pare proprio sintomatico del degrado e della crescente povertà, da sempre associata alla mancanza di servizi essenziali per gli standard odierni.

Alberto Celletti