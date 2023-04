Roma, 19 apr – Sex roulette richiama alla celebre e pericolosissima “roulette russa” eseguita con la pistola. In effetti il rischio, sebbene diverso, è notevole. Sia in termini sanitari che di altro tipo. Oltre che essere agghiacciante per le sue conseguenze morali.

Sex roulette, festini a base di sesso dove perde chi rimane incinta

L’ultima terribile moda dei giovani sui social network, dunque, si chiama Sex roulette. Si fa, banalmente e cinicamente, sesso. Cinicamente soprattutto, non preoccupandosi minimamente delle conseguenze sia in termini di possibili malattie sessualmente trasmissibili che di gravidanze indesiderate. I partecipanti, ovviamente sia maschi che femmine (ma chissà, in questa epoca di follie non si sa mai cosa attendersi), sono giovanissimi che fanno sesso a turno con il volto coperto, ma di contro nessun tipo di protezione “ai piani bassi”. A quel punto, si arriva all’atroce scommessa: finirà incinta oppure no? Si contrarrà una malattia oppure no?

Il “gioco” si conclude nel peggiore dei modi: con l’aborto

In fondo, chissenefrega se si concepisce un figlio, basta abortire. Che è come premere un tasto e liberarsi di “un problema”. Chissenefrega anche del fatto di averlo generato in modo del tutto gratuito, come in questo caso. E infatti, quella è la conclusione standard a cui arriva questo terrificante gioco: liberarsi del notorio “grumo di cellule” e via. Che poi lo scopo del gioco, come viene definito e descritto è proprio quello: “non incappare in una gravidanza”. Perché si sa, giocare con i concepimenti è come giocare con i Lego. Stesso livello di rispetto per la vita, grosso modo. Anche propria, vista la noncuranza per la possibile trasmissione di malattie sessuali.

Stelio Fergola