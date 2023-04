Roma, 19 apr – Mentre il dibattito politico in Italia si concentra sulle parole del ministro Francesco Lollobrigida, in un surreale susseguirsi di accuse deliranti, in Sicilia va in scena l’ennesima raffica di sbarchi di clandestini. In poche ore sono arrivati a Lampedusa 209 irregolari, numero impressionante che porta a 374 le persone sbarcate in 24 ore. Di questi, 43 sono stati soccorsi da una motovedetta di Frontex: si trovavano a bordo di un barchino in ferro alla deriva, a circa 13 miglia dalle coste dell’isola siciliana. Mentre la Capitaneria di porto ha intercettato tre carrette del mare con 37 (tra cui 8 donne), 41 (tra cui 5 donne) e 33 (tra cui 7 donne e 8 minori) clandestini.

Raffica di sbarchi a Lampedusa. Ma tutti parlano di Lollobrigida

Un quarto barchino, con 56 persone a bordo, si è capovolto durante le operazioni di soccorso. Un uomo, finito in mare, è morto, con i tentativi di rianimarlo che si sono rivelati vani. In mare è finita anche una bimba di 4 anni, fortunatamente recuperata dagli uomini della Capitaneria di porto e condotta al Poliambulatorio per ricevere le cure necessarie. La piccola è fuori pericolo e sta bene. Intanto, con i nuovi arrivi, l’hotspot di contrada Imbriacola è ancora una volta al collasso. In questo momento il primissimo centro di accoglienza ospita infatti 700 clandestini a fronte di una capienza di 400 posti.

Ma quello che più impressiona è il fatto che i flussi appaiano sempre più ingenti e senza freni, considerato oltretutto che siamo soltanto ad aprile. Nei prossimi mesi, con tutta evidenza, di questo passo rischiamo un’ondata di sbarchi senza precedenti. “Lʼemergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati ‘sommersi’ dagli sbarchi. Migliaia di persone hanno invaso lʼhotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dellʼInterno”, ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Alessandro Della Guglia