Roma, 29 mar – Usare i veicoli Telepass per non pagare i pedaggi. La genialata è di un anziano che però, ora, deve alle autostrade 4mila euro di arretrati, come riporta l’Ansa.

Seguiva la scia dei Telepass per non pagare i pedaggi

Due anni senza pagare niente: l’anziano “scroccone” delle autostrade per certi versi è già un idolo – in senso ironico, chiaramente – stupendo per le modalità con cui è riuscito a realizzare l’incredibile “impresa”. Il modus operandi è stato più semplice di quanto si possa pensare: in pratica, l’uomo si accodava con la sua vettura a quelle dotate di Telepass, nei pressi del casello, per poi passarvi attraverso come se fosse un unico mezzo e “saltare” i pedaggi. Qualcuno potrebbe definirlo addirittura geniale. L’accusa della Procura della Repubblica di Frosinone però, tutto sommato, non ha tardato a presentarsi: l’uomo vive in una casa di riposo di Fiuggi ed è stato citato per il reato di “insolvenza fraudolenta”.

Quattromila euro di debiti



Ora il “genio” del Telepass e dei pedaggi, però, si trova nei guai. Perché dal 2020 al 2022 ha accumulato ben 4mila euro di pedaggi non pagati, nel corso di viaggi avvenuti prevalentemente in orari serali e notturni, dai caselli di Anagni e Ferentino, uscendo poi a Caserta, Napoli o Roma. Sono bastate le telecamere di sorveglianza dei caselli per rintracciarlo. Gli sarà possibile estingure il debito e quindi il reato, ma dovrà pagare tutto insieme. Lo “scroccone” si chiama Mario, ha ottant’anni e nessun familiare stretto. Da quanto emerge, sarebbe andato a vivere nella casa di riposo per affrontare la noia. La sua prima dichiarazione non esprime alcuna voglia di collaborazione: “Io non pago, perché l’Autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio”, ha detto all’avvocato, rifiutandosi di andare al suo studio. Poi ha ha aggiunto: “Io non vengo per due motivi: non voglio pagare e poi l’autostrada da Fiuggi a Frosinone non c’è. Quando la fanno ci vengo“.

Alberto Celletti