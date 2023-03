Roma, 3 mar – Un medico a Campo nell’Elba che percepiva il reddito di cittadinanza. No, magari fosse così semplice: il “dottore” in questione, infatti, non era neanche un medico vero e non possedeva neanche la laurea, come riportano le cronache locali del Tirreno.

Medico finto percepiva reddito di cittadinanza



Faceva finta di essere un medico percependo il reddito di cittadinanza. La truffa è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Livorno, i quali hanno eseguito un decreto di perquisizione a Campo nell’Elba nei confronti di un uomo di 65 anni, su ordine della Procura. Per ora il soggetto in questione è “gravemente indiziato” del reato di esercizio abusivo della professione medica, non essendo né iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri né tantomeno in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Le indagini e la denuncia



La denuncia della Procura di Livorno arriva dopo una serie di indagini che scoprono come l’uomo fosse conosciuto quale medico chirurgo specializzato in cardiologia e come egli esercitasse la professione effettuando visite private a domicilio. Dunque, prescrivendo anche medicinali e comunicando terapie ai pazienti. Ma il finto medico ha fatto anche di più, presentando diverse istanze e dichiarandosi disoccupato, percependo così il reddito di cittadinanza dall’aprile 2019, con un fisso di 500 euro al mese. Ora la ricerca è anche diretta ai pazienti che si sono affidati a lui, tra cui dei giovani che hanno ottenuto certificati di idoneità sportiva.

Alberto Celletti