Roma, 25 nov – Aboubakar Soumahoro ora parla di “diritto all’eleganza”. Nel tentativo di difendere le immagini che ritraggono la moglie ingioiellata e che imbarazzano la sua già precaria posizione, il “sospeso” deputato di Alleanza Verdi e Sinistra

Soumahoro e il “diritto all’eleganza”

Durante la trasmissione PiazzaPulita, Soumahoro ha commentato le immagini sui social ritraenti la moglie vestita con abiti lussuosi e borse di marche prestigiose. Corrado Formigli domanda sull’inopportunità di mostrarsi in certi modi – pur non costituendo essi alcunché di penalmente perseguibile – quando ci si autocelebra come difensore dei poveri e degli oppressi. Una “discrepanza dell’immagine”, insomma. Soumahoro ha risposto così: “Non mi ha creato alcuna forma di imbarazzo, perché ritengo che il diritto all’eleganza, il diritto alla moda, è una libertà. La moda non è né bianca né nera. La moda è semplicemente umana”. La domanda un po’ ipocrita di Formigli (perché la “discrepanza”, per quanto notabile e senza dubbio imbarazzante, non elimina la possibilità di avere dei gusti), riceve una risposta cento volte più ipocrita e addirittura ridicola. Soumahoro arriva a teorizzare un “diritto alla moda”, come se si parlasse di diritto al lavoro, a una casa e quant’altro. Insomma, siamo al top.

L’autosospensione dal partito



Prima di questa “perla”, Soumahoro aveva dichiarato quanto segue: “Mi sono autosospeso perché credo nei valori della dignità, per il rispetto della storia che mi porta qui, che è la storia di tanti”. Il tutto parlando di una “leggerezza” che a suo dire “non si perdona”, e sottolineando che non girerebbe di nuovo quel video in cui, frignando, chiedeva penosamente di essere lasciato in pace. Sulla moglie e la famiglia, il deputato continua a fare lo gnorri: non sapeva nulla, dice. In fin dei conti, come avrebbe mai potuto: “La coop era a Latina, io ho sempre vissuto a Roma”. In fondo, in quattro anni, è altamente improbabile che sia passato da quelle parti, viste le “distanze enormi” tra le due città: chi penserebbe diversamente, caro onorevole.

Alberto Celletti