Roma, 18 feb – Non solo imprese e opposizioni, sullo stop al Superbonus si esprime negativamente anche Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Mostrando ancora, su un “nuovo” argomento, ulteriori fratture nella maggioranza.

Stop al superbonus, per Cattaneo “frenerebbe l’economia”



Intervistato dal Corriere della Sera, il capogruppo di Forza Italia alla Camera si mostra, nei fatti, molto critico sul provvedimento. Pur provando a sottolineare che “in questo momento non c’era altra scelta”, sul superbonus Cattaneo dice con altrettanta chiarezza che “il conto non possono pagarlo famiglie e imprese”, aggiungendo infine che “toglierlo potrebbe determinare anche una frenata dell’economia”.

“Lavoriamo a una soluzione”

Cattaneo ha poi aggiunto ancora: “Forza Italia lavorerà per una soluzione. Occorreva mettere un punto a una situazione che ci avrebbe portato al default. Ora bisogna sbloccare i crediti maturati una volta per tutte”. Il grande mistero riguarda come proporla, una soluzione, senza mettere in circolo il denaro pubblico necessario. Riguardo la dissociazione dei popolari europei da Berlusconi, il deputato afferma: “Il Ppe non venendo a Napoli fa uno sgarbo non a Fi ma all’Italia. È una decisione incomprensibile e un’invasione di campo. Quel maldestro tentativo di dividerci dicendo che ce l’hanno con il presidente e non con Fi”.

Alberto Celletti