Roma, 5 giu – Il sesso è ufficialmente uno sport. Almeno, così è appena stato dichiarato in Svezia, come riportato dal Daily Mirror.

Il sesso è uno sport: in Svezia il primo torneo

Il fatto che il sesso venga riconosciuto come sport proprio in Svezia apre a facile ironie. Ma a parte quello, è singolare come la “pratica” sia volta, proprio in terra scandinava, addirittura a organizzare il primo campionato europeo di sesso che si terrà l’8 giugno. Ad allestire il tutto, la Federazione svedese del sesso, che ha aperto le iscrizioni a qualsiasi cittadino continentale. Ma come funziona questo torneo? In termini di tempistiche, si parla di diverse settimane in cui ogni partecipante che dovrà competere per 6 ore al giorno. Ci saranno ben 16 discipline, tra cui seduzione, sesso orale e penetrazione.

L’obiettivo? Massimizzare il piacere

Il presidente della Swedish Sex Association Dragan Bratych, ha dichiarato che l’obiettivo della definizione del sesso come sport è massimizzare il piacere, il quale sarebbe incasellato in un sistema di punti: più piacere si prova, più se ne ottengono durante le sfide. Poi ci saranno le valutazioni finali in una divisione di 70% di voti del pubblico e 30% di voti della giuria. Sarebbero già 20 i concorrenti che hanno presentato la domanda. Insomma, di sport strani ne sono stati dichiarati tanti negli ultimi anni, e se si cerca su google se ne potrà avere una vaga idea. Ma il sesso come sport, certo, le batte decisamente tutte.

Alberto Celletti