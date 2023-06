Roma, 5 giu – È la Mare Go l’ultima Ong a frignare per le sanzioni contro il mancato rispetto del cosiddetto “decreto Piantedosi”, come riporta il Giornale

Mare Go contro il governo: “Post-fascisti”

Il fascismo a caso è come sempre un’ottima carta, e la Mare Go la gioca contro il governo. La nave, una delle due che è rimasta bloccata in porto per la violazione del decreto Ong del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, protesta, nonostante non avesse eseguito l’ordine di dirigersi verso Trapani con 30 clandestini a bordo, andando ugualmente – e tanto per cambiare – verso Lampedusa. “L’equipaggio era stanco” hanno detto i vertici della Mare Go. E allora, via di violazioni. Ovviamente anche di sanzioni (appena 3.300 euro, peraltro) ma questo punto non viene digerito – come sempre – dai sedicenti umanitari.

Le solite lagne

In una nota scritta dal profilo ufficiale social della Mare Go, si legge: “Il governo italiano cerca di rendere più difficili i soccorsi in mare. A seguito di una nuova legge, le navi vengono inviate in luoghi lontani dopo un solo salvataggio, che non sono in grado di salvare altre persone in mare. Sappiamo che questo ha lo scopo di minacciare e fermare gli umanitari e gli attivisti”. Poi la lamentela sulla stanchezza: “A causa della situazione sanitaria dei nostri ospiti e della stanchezza dell’equipaggio, sarebbe stato irresponsabile andare fino a Trapani”. Infine il tocco di classe, inventando di sana pianta su presunte intenzioni addirittura omicide dell’esecutivo: “Non obbediremo mai ai post-fascisti, soprattutto se stanno cercando di far annegare le persone in mare”. Perché il fermo “significa perdere tempo e costa denaro”. Già, sempre il solito denaro.

Alberto Celletti