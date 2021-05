Roma, 19 mag – Italia tutta in zona bianca entro la fine di giugno: è la previsione degli esperti del ministero della Salute. Secondo uno studio citato dal Messaggero, è tutta questione di quanti saranno i cittadini vaccinati. Infatti per allora la percentuale degli immunizzati potrebbe essere vicina al 40%, se si somma il numero di persone che ha fatto la prima dose, ossia il 32% della popolazione, e i guariti dal Covid-19 (sia quelli ufficiali che la percentuale plausibile di asintomatici che ha avuto l’infezione senza saperlo). Ebbene, a partire da questo dato ipotetico tra poco più di un mese l’Italia sarà tutta in fascia bianca. Con buona pace del ministro della Salute Speranza, dunque, tutto potrà riaprire, senza limiti di orario.

Italia in zona bianca con una incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti

Secondo i calcoli degli esperti infatti, per effetto dell’aumento dei vaccinati e dunque del crollo dei contagi, con una incidenza al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti, come da decreto in vigore, le regioni passerebbero in zona bianca a fine giugno. “Si tratta di uno scenario plausibile”, dicono al ministero della Salute. Subito dopo però, in linea con il ministro rigorista, spunta il “ma”. “A queste condizioni, si può fare – dicono gli esperti -. Ma dobbiamo vigilare perché non si diffonda la variante indiana, più trasmissibile di quella inglese. Gli italiani mantengano comportamenti prudenti come l’uso delle mascherine e il distanziamento”.

Ecco quali sarebbero le prime regioni a passare in zona bianca

Sia chiaro, il passaggio all’ambita zona bianca non potrebbe avvenire all’unisono: allo stato attuale infatti non tutte le regioni hanno la stessa incidenza. Probabilmente le prime a liberarsi delle restrizioni saranno il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e di nuovo la Sardegna, finora unica ad essere stata bianca, anche se per poco (tornando in zona rossa). Poi, sempre in base alle previsioni, il 7 giugno potrebbero diventare bianche l’Abruzzo, il Veneto e la Liguria, Lombardia. Seguite da Lazio ed Emilia-Romagna verso il 14 giugno. Probabilmente dovranno aspettare di più la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria, che hanno un’incidenza più alta delle altre. Ma entro giugno l’Italia, salvo contrordini, dovrebbe essere tutta in zona bianca. Così che i cittadini potranno godersi a pieno le vacanze.

Adolfo Spezzaferro