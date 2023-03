Roma, 16 mar – Un uomo, due mogli. In un Paese come l’India dove la bigamia è illegale. Ciò nonostante, come riporta Il Mattino, viene raggiunto un incredibile accordo di “divisione del tempo” familiare.

L’uomo con due mogli

“Infinite cose da fare e così poco tempo”, recitava una frase di un film. Probabilmente lo avrà pensato anche l’ingegnere informatico protagonista di questa vicenda il quale, eludendo la legge, è riuscito a sposarsi con due donne. Proprio così: un uomo, due mogli. Nascondendo – ovviamente – l’esistenza dell’una all’altra. Da qui la divisione necessaria del tempo tra le due consorti, nonché i due appartamenti da lui posseduti, nel contesto di un vero e proprio accordo stretto tra i tre. Una divisione anche per giorni, in cui l’uomo passerà alcuni giorni – dal lunedì al venerdì – con una moglie e il suo bambino e i restanti con l’altra, anch’essa con un altro figlio a carico.

Domenica da single

La domenica, si sa, è fatta per il riposo. E allora anche questo bizzarro “lavoro di marito” se la prende, visto che è il giorno della settimana che, in base all’accordo raggiunto, sarà libero, o come qualcuno lo ha qualificato, “single”. Nessun obbligo verso nessuna delle due, con l’unica imposizione di non sbagliare niente. Ma come ha fatto l’uomo ad avere due mogli? Secondo quanto emerso, l’accordo è stato fatto grazie all’avvocato Harish Dewan che ha funto da mediatore tra le parti. Nonostante la bigamia sia illegale, nessuna denuncia è stata presentata nei riguardi dell’ingegnere. Questo perché la prima moglie, sposata nel 2018, lavorava nella stessa azienda del marito vicino a Delhi. Con lo scoppio del Covid, già incinta, si era spostata a Gwalior, ma il marito era rimasto sul posto e, come poi è divenuto evidente, ha preferito convolare a nozze con un’altra donna.

Alberto Celletti