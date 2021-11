Roma, 6 nov – A Trieste ormai la minaccia vira sulla possibilità di arresto, non soltanto la multa. È quanto comunicato dalle autorità cittadine in mattinata e pubblicato dall’Ansa.

Trieste, la Questura minaccia l’arresto

La stretta, insomma, si fa decisa. Se non saranno “rispettate tutte le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza” la Questura rifletterà sulle ” singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell’art. 18 comma 5 del TULPS”. Che, si cita sempre, afferma che “i contravventori al divieto o alla prescrizione dell’Autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 a euro 413”. La nota della Questura risponde al Coordinamento No Green Pass che aveva annunciato alla manifestazione di oggi il rispetto degli obblighi di mascherina e distanziamento, senza però parlare di alcun servizio d’ordine.

A Trieste, insomma, si rischia l’arresto, dopo aver già vissuto settimane difficili successivamente allo sgombero del porto di oltre due settimane fa.

Tensioni continue tra ministero, forze dell’ordine e manifestanti

Già il ministro Luciana Lamorgese l’aveva messa giù durissima, con la sua asserzione riguardo i manifestanti di Trieste, adesso, rischiano l’arresto molto più di prima. “A Trieste non manifestanti, ma estremisti” fu la frase del ministro.

Alberto Celletti