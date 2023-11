Turismo, l’oro della Tunisia: ecco quanto sta crescendo

Roma, 26 nov – La crisi economica che ha colpito la Tunisia ha attratto molta attenzione da parte del governo italiano visto a causa della conseguente bolla migratoria. Alla dei problemi dei problemieconomici del Paese c’è il il fatto che importi molto di piu’ di quanto esporta, causando un forte deficit della bilancia dei pagamenti. Ciò, in mancanza di entrate alternative, porta a un esaurimento delle riserve di valuta pregiata e alla impossibilità di acquistare beni dall’estero. Ovviamente, ulteriore elmento è un peggioramento del deficit stesso, con forte aumento dei prezzi delle derrate alimentari e degli idrocarburi. In questi casi i governi cercano aiuto al Fondo Monetario, ma la Tunisia non ha, fino ad ora, accettato prestiti. Questo per ovvi motivi di sopravvivenza: in caso contrario, infatti, lo Stato avrebbe dovuto imporre misure da lacrime e sangue quali l’eliminazione dei sussidi per il pane, con conseguente ulteriore peggioramento del tasso di povertà.

Il turismo, l’oro della Tunisia

Per fortuna adesso la situazione economica della Tunisia è meno drammatica, grazie all’aumento delle entrate del turismo che hanno portato a un incremento dei profitti in valuta pregiata e mitigato gli effetti di questa crisi finanziaria. Secondo i dati rilasciati dal ministero del turismo tunisino nel periodo che va da gennaio a settembre del 2023 le entrate derivanti dal turismo sono aumentate del 41,7%: se comparate allo stesso periodo del 2022, portano entrate per 1,82 miliardi di dollari, un valore superiore agli 1,3 miliardi di dollari del 2022 ed eccedente gli 1,79 miliardi di dollari del 2019.

Riduzione del deficit

Questo aumento delle entrate del turismo ha contribuito alla riduzione del deficit, passato dall’8,7% del 2022 al 4% nel 2023: un valore ancora elevato ma sicuramente più gestibile. C’è da dire che il turismo rappresenta il 10% del Pil della Tunisia e impiega 400mila persone. Per cui ogni aumento degli arrivi si traduce in grossi benefici.

Giuseppe De Santis