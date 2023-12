Ucraina, Orban insiste: “L’Ue sblocchi i nostri fondi o nessun aiuto a Kiev”

Roma, 15 dic – Sull’Ucraina Viktor Orban pigia sull’acceleratore. Dopo aver negato la possibilità di allargare l’Ue all’adesione di Kiev, il presidente ungherese fa il passo successivo: giocare le sue carte negli interessi di Budapest.

“Nessun aiuto all’Ucraina se non vengono sbloccati i nostri fondi”: l’affondo di Orban

Come riporta l’Ansa, sono 50 i miliardi di euro bloccati per l’Ucraina a causa dello stop di Orban, mentre gli altri leader europei erano tutti favorevoli, aggiungendo al pacchetto, come si sa da ieri, anche l’adesione di Kiev all’Unione. Lo ha rimarcato lo stesso presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del primo giorno del vertice Ue: “Abbiamo strumenti per garantire la nostra affidabilità, gli ucraini possono contare sul nostro sostegno, in questo pacchetto, su cui c’è ampio accordo politico a 26, ci sono 50 miliardi per l’Ucraina”. Ci sarebbero, perché Orban si mette di traverso, rivendicando tutti i fondi europei destinati all’Ungheria e bloccati a causa presunte “violazioni dello Stato di diritto”. Ed è intervenuto così nel merito, in un’intervista a Kossuth Radio: “Ho sempre detto che se qualcuno vuole modificare il bilancio, allora è una grande opportunità per l’Ungheria per chiarire che deve ottenere ciò a cui ha diritto. Non la metà, o un quarto”.

Il gioco di Budapest

Pur in una posizione minoritaria e senza dubbio non in grado di dettare la linea, Budapest continua a giocare le sue carte nel consesso europeo. E lo fa con una spavalderia che ha dell’ammirevole, considerato il numero di Paesi e istituzioni ostili che si trova ad affrontare da anni, non solo a Bruxelles ma anche oltreoceano. L’Ucraina per Orban è un grimaldello, con lo scopo di reagire a una persecuzione che nel corso degli anni ha raggiunto vette onestamente ridicole (si ricordi quando da Bruxelles si definì lo Stato magiaro come “non più democratico”).

Aurelio Del Monte