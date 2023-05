Roma, 26 mag – Ucraina sotto il fuoco russo più del solito. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti sulla guerra che ormai tiene banco da ormai oltre un anno tra Kiev e Mosca.

Ucraina, attacchi nella notte e allarme generalizzato

Sono quattro le esplosioni avvertite questa notte a Dnepropetrovsk, soprattutto nella capitale regionale Dnipro. Lo riferiscono fonti ucraine, che confermano anche l’allarme antiaereo attivato per quell’area e per altri 10 oblast, incluso quello di Kiev. La capitale stessa è stata soggetta ad altri attacchi. Borys Filatov, sindaco di Dnipro, ha chiesto su Telegram di “non filmare o pubblicare nulla”. In generale, la richiesta ai residenti è di non pubblicare foto o video di attacchi russi: questo al fine di non rivelare informazioni sensibili al nemico. Per il resto, altre esplosioni sono state udite a Berdiansk, nell’oblast meridionale ucraino di Zaporizhzhia, città occupata dai russi, ma anche nel centro di Krasnodar, capoluogo del territorio meridionale russo omonimo.

Prospettive di pace ancora lontane

Se lo era augurato perfino il presidente russo Vladimir Putin qualche mese fa, auspicando candidamente la fine di un conflitto che sta dilaniando i protagonisti e non solo. Oggi, Mosca “valuta positivamente” l’iniziativa del Papa, per bocca del suo ministero degli esteri. Francesco infatti si era detto favorevole a una missione di pace per l’Ucraina. Dal canto suo, il governo di Kiev, come riportato da Tgcom24, afferma di volere ora un vertice per la pace ritenuto “necessario” e da tenere “il prima possibile: l’ideale sarebbe luglio”. Poi però sorgono i problemi, ovvero che la base di tale vertice dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev stessa, difficilmente accettabile da Mosca. Dopo un anno e tre mesi, insomma, sembra che il circolo bellicoso non sia destinato a spezzarsi.

Alberto Celletti