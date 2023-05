Roma, 26 mag – L’alluvione in Emilia Romagna “allarga” il suo stato di emergenza anche ad altre regioni, come riporta Tgcom24. La situazione resta complicata, in attesa che il tempo, finalmente, migliori le sue condizioni.

Alluvione, stato di emergenza allargato

Alluvione e stato di emergenza, una questione di cautele. Estese anche ad altre regioni dallo stesso Consiglio dei ministri di ieri, il quale ha dato il via libera all’allerta anche per le città delle Marche e della Toscana, colpite anch’esse dalle bombe d’acqua, anche se in modalità inferiori all’Emilia Romagna. Per quanto riguarda la prima regione, sono citati i Comuni Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino. Cittadine per le quali è stata stanziata una cifra di 4 milioni di euro, compresa nel Fondo per le emergenze nazionali. Per quanto riguarda la Toscana, sono interessate le città di Fiorenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa. Anche per loro è prevista la stessa cifra.

Situazione ancora complicata

In tutta Italia, da giorni, ci si mobilita per aiutare la martoriata Romagna (più che tutta l’Emilia Romagna in sé, comunque in stato di continua allerta, viste anche le previsioni meterologiche per i prossimi giorni). Ricordiamo sempre Sol.Id Onlus che sta, da giorni, raccogliendo fondi per aiutare i volontari già presenti sul posto per sostenere le popolazioni travolte da questo dramma. Quasi tutti giovani e giovanissimi che stanno dando un esempio di grande impegno e solidarietà, alla faccia di chi, troppo spesso, parla malissimo delle future generazioni di italiani.

