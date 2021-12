Roma, 21 dic – Una ex moglie può costare carissimo, ma i 635 milioni che dovrà versare il sultano di Dubai certamente non si vedono tutti i giorni, come pubblica Tgcom24 nel merito.

635 milioni da versare per il sultano

Forse è vero, un sultano ha mezzi economici che almeno noi comuni mortali possiamo considerare infiniti. Ma i 635 milioni che il sultano in questione dovrà versare all’ex moglie, forse, potrebbero far tremare perfino lui. iIl 72enne Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sultano, appunto, della città degli Emirati Arabi, dovrà subire la suddetta mazzata, decisa da un giudice di Londra. Al cambio, la cifra quantificata dalla giustizia britannica è di circa 550 milioni di sterline. Lo sceicco, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti dovrà dunque versare la cifra alla ex-moglie, o meglio ancora alla principessa Haya, sorella del re di Giordania, per il mantenimento suo e dei due figli minori che hanno avuto insieme.

La fuga a Londra e il precedente “divorzio record”

La principessa Haya era fuggita da Dubai nel 2019: da allora vive rinchiusa in una lussuosa residenza di Londra. Da lì, si è sempre detta “terrorizzata” dall’ex marito. Al Maktoum nel frattempo è stato denunciato in Gran Bretagna anche per un altro motivo: il trattamento inflitto a una figlia maggiore che adesso sarebbe prigioniera a Dubai. Il divorzio record ha un precedente, quello di un oligarca russo, sempre sanzionato da un tribunale britannico: l’uomo fu costretto a pagare, nel 2016, circa 450 milioni di sterline alla ex consorte, Tatiana Akhmedova.

Alberto Celletti