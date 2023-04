Roma, 3 apr – Fatture inviate da compagnie telefoniche anche dopo la chiusura dei contratti. Così l’Antitrust condanna ben quattro aziende attive nelle telecomunicazioni, come riporta Tgcom24.

Contratti chiusi, ma le fatture delle compagnie telefoniche continuano ad arrivare

L’Antitrust parte con le sanzioni, e non sono dirette a nomi di poco conto. L’accusa è ben precisa: le fatture continuavano a venire inviate dalle compagnie telefoniche anche dopo la chiusura dei contratti. Comportamenti illegittimi, visto che le cessazioni delle utenze non potevano consentirli. Spesso, le azioni illegali avvenivano durante le fasi di migrazione verso un altro operatore. Criticità iniziate, secondo l’Autorità, a partire dal 2020, spesso conseguenti a situazioni post-recesso.

Sanzioni e compagnie coinvolte

Circa 400mila euro a Vodafone, altri 300mila euro a Wind Tre, 200mila euro a Telecom e 100mila euro a Fastweb. Per l’Antitrust “la illegittima prosecuzione della fatturazione, dopo la richiesta di cessazione del servizio, è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo”. Le quattro aziende sono state poi ovviamente ammonite sulla necessità di non proseguire nella pratica scorretta, comunicanto all’Autorità le iniziative prese a tal fine entro 90 giorni.

Alberto Celletti