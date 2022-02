Roma, 1 feb — Ancora morti sul lavoro, tre nel giro di poche ore solo oggi. Una tragedia nazionale che non si riesce ad arginare. E’ di due operai e di un bracciante agricolo deceduti il tragico bilancio di questa giornata. Le morti sono avvenute a Venezia, nel Mantovano e in provincia di Frosinone.

Morti sul lavoro in tre città diverse

A Venezia è morto sul colpo, precipitando da un’impalcatura, un operaio di circa 50 anni impiegato presso l’azienda Ecoprogetto di Fusina. Una volta arrivati sul posto i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio, dopo un tentativo di rianimazione che si è rivelato sin da subito inutile: l’uomo è morto a causa dei traumi provocati dall’impatto al suolo. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato lo Spisal, il servizio di protezione infortuni.

Il secondo tragico incidente è avvenuto a Sora (Frosinone): una lastra, volata via a causa del forte vento, ha colpito alla testa un operaio di 58 anni, uccidendolo sul colpo. La tragedia è avvenuta intorno alle 8.35 nella ditta Sider Lazio, specializzata nel recupero materiali. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri: parte della ditta è stata in seguito posta sotto sequestro.

Due operai e un bracciante

Arriviamo in via Ospedale Valle Oscura a Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove un mezzo agricolo si è rovesciato, schiacciando l’uomo che si trovava alla guida del mezzo. La vittima aveva 56 anni. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le cause del rovesciamento del trattore. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sale quindi a 92 il bilancio delle morti sul lavoro nel primo mese del 2022, una media di tre al giorno. Come sulle tre vittime al giorno si attestava la media del 2021, anno in cui l’Inail ha registrato 1.221 decessi. La somma totale dei decessi sul lavoro, negli ultimi quindici anni, è di 15mila vittime.

Cristina Gauri