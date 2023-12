Valditara sempre più imbarazzante: sceglie Paola Concia per “educare alle relazioni” a scuola

Roma, 8 dic – Giuseppe Valditara sceglie Paola Concia. Non è una scenetta comica, non è satira, ma pura realtà. Oddio, con il ministro dell’Istruzione in questione nulla è precluso, ma superare certi limiti diventa addirittura più sconvolgente. Soprattutto se si pensa per “cosa” la sceglie, ovvero la cosiddetta “educazione alle relazioni e affettività” nelle scuole italiane.

Valditara, la scelta della Concia

Qualcuno dirà che nel progetto sono state chiamate come garanti anche suor Anna Monia Alfieri e Paola Zerman, nell’ottica di quella che dovrebbe essere un’attività che coinvolga “tutti”. Con questi cattolici, c’è poco da stare ad esultare, potrebbe ribattere qualcun altro. In ogni caso, è la solita storia: manifestare un’apertura verso chi non ha nessuna intenzione di aprirsi, ma solo di imporre e di sottomettere. L’ennesimo momento buio di questo governo, probabilmente esibito dal suo ministro più controverso, quel Valditara che non solo con la Concia, ma a tutta la cultura del pensiero unico mainstream è sempre stato subortinato. Dalle contestazioni del “monopolio antifascista” dell’Anpi fino a giungere alla famiglia stessa.

Strizzare l’occhio agli Lgbt

Forse un occhiolino è fin troppo poco, perché si sta facendo molto di più. Si viaggia in diretto contrasto con chi, oggi nel governo, aveva inserito nel programma elettorale il contrasto esplicito all’ideologia gender nelle scuole (peraltro, oggi già piuttosto invadente, anche se non ancora ai livelli dei Paesi dell’Europa continentale o degli Stati Uniti): si tratta, per l’appunto, della Lega. Ricordiamo tutti insieme, canticchiando ma non troppo, ciò a cui era favorevole la signora Paola Concia, dalla regolamentazione della maternità surrogata, al Ddl Zan, quella proposta di legge liberticida che rischiava di portare in tribunale anche la semplice contestazione delle asserzioni arcobalenate. Bel lavoro, ministro Valditara, attendiamo il prossimo miracolo.

Alberto Celletti