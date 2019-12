Roma, 20 dic – Chissà che traumi infantili potrebbe avere subìto Vauro, da prendersela sempre con il Natale. Il vignettista satirico toscano, dopo aver ripugnato mezza Italia con la sua evitabile vignetta che prendeva di mira il presepe e i bambini di Bibbiano, si è riconfermato il re del cattivo gusto durante la puntata di ieri di Diritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ciccione pedofilo

Argomento della serata, le tradizioni natalizie e il consumismo sfrenato. “È vero che a Natale si festeggia la nascita del Bambin Gesù, ma la stragrande maggioranza dei bambini aspetta Babbo Natale, un ciccione con un’aria anche vagamente pedofila vestito di rosso”, attacca Vauro, che evidentemente ci gode nell’instillare concetti sgradevoli nella testa delle persone, solo per il gusto di far parlare di sé. E’ un po’ come quei bambini che si divertono a dire “cacca” davanti agli adulti per osservare la loro riprovazione. Solo che, in questo caso, il “bambino” ha 63 anni.

Le reazioni

Insomma, Babbo Natale è un vecchio pedofilo. Parole che hanno subito suscitato un brusio di protesta in studio e lo stesso conduttore è intervenuto, prendendo le distanze: “Ma che roba è? Perché devi dire delle bischerate? Ma quale aria? Sei te… sei l’unico in Italia che ci vede un pedofilo”. Ma Vauro non ci pensa proprio a rimangiarsi tutto. “È inquietante. Ce l’ha quest’aria…”. Le affermazioni del vignettista hanno provocato un’ondata di critiche anche sui social. : “Viscido”, “Squallido”, “Psicopatico”, “Sporco dentro” sono gli epiteti più gentili con cui è stato bersagliato. E poi un commento rivolto a Del Debbio: “Signor Paolo, io non mi sono mai perso una puntata di Dritto e Rovescio a parte le ultime quattro, e più precisamente da quando invita INSISTENTEMENTE quel deficiente!”