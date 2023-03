Roma, 2 mar – Cgil contro i pro vita. Il motivo è il solito, ridondante, che riguarda tutta la sinistra quando ci si oppone a un suo diktat: avere espresso posizioni contrarie. Peraltro, in modo assolutamente non violento. Ma non va bene, perché il discrimine è aver osato parlare. In questo caso, ovviamente, il tema è l’aborto. Manco una aperta ostilità all’aborto, a dirla tutta, ma semplicemente una campagna per tentare di scoraggiarlo.

Cgil, l’assalto ai pro vita

I “Pro Vita e Famiglia” si sono permessi di far affiggere a Roma, in vista della festa dell’8 marzo, dei manifesti raffiguranti alcune ragazze. La scritta cita: “Difendiamo il diritto di non abortire!”. Con l’aggiunta sottostante: “Ogni anno in Italia migliaia di donne sono di fatto costrette ad abortire per abbandono, solitudine e mancanza di aiuti sociali, economici, morali e psicologici. Mettiamo fine a questo scandalo: subito piani di sostegno sociale alla maternità e alla natalità”. Ma la Cgil dice che no, non si può, i pro vita hanno sbagliato e i loro manifesti vanno rimossi.

“Rimuovere i manifesti”



Il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, si strappa le vesti: “È una vergogna”, dice. Poi aggiunge: “Ci aspettiamo che questi manifesti siano rimossi immediatamente. Non accettiamo che sia lesa la dignità e la libertà delle donne e il tentativo di nascondersi dietro espedienti linguistici per colpevolizzare ed umiliare chi sceglie di interrompere volontariamente la gravidanza. Continueremo a difendere la legge 194 e a chiederne il pieno rispetto e il potenziamento, affinché tutte le donne possano esercitare in piena sicurezza e in strutture pubbliche un loro diritto”. Dopo la Cgil non poteva mancare il Pd, che con la consigliera regionale Eleonora Mattia rincara la dose: “Vergognosa l’ennesima campagna di “Pro Vita e Famiglia” che mette in discussione la libertà delle donne. Mi unisco alla richiesta avanzata dalla Cgil di pronta rimozione dei manifesti apparsi a Roma, che rappresentano un imbarazzante e intollerabile tentativo di mistificare la realtà”. Insomma, provare a far riflettere non sta bene ed è lesivo della libertà. Come da copione.

Alberto Celletti