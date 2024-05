Visite mediche a chi non può curarsi: così Aur in Romania ottiene il favore del popolo

Roma, 26 mag – Come in altri paesi europei anche in Romania i partiti nazionalisti sono in forte crescita, e in questo caso il partito che potrebbe vincere alle elezioni europee è L’Alliance for Uniting Romanians, o Aur. Quest’ultimo si oppone all’immigrazione di massa e al piano delle lobby globaliste di sostituire i popoli della Romania con immigrati asiatici e africani, è contro gli aiuti all’Ucraina e vuole riportare la Romania ai confini che esistevano nel 1940.

L’Aur e le mosse per il consenso in Romania

Se nel 2020 Aur ha ottenuto il 9% dei voti, adesso alle elezioni europee in Romania potrebbe raggiunere anche tra il 16 e il 20% secondo i sondaggi. Il che sarebbe un grosso aumento, che riflette la strategia perseguita da questo partito per ottenere consensi. Effettivamente Aur ha trovato un modo originale di guadagnare il credito degli elettori, che consiste nel girare con un camion equipaggiato con attrezzature mediche in villaggi dove non esiste assistenza sanitaria, in modo da offrire visite mediche ai pazienti.

Come funzionano le visite e gli aiuti

A gestire questo progetto del gruppo di medici volontari è una Ong creata da un parlamentare di Aur: negli ultimi 10 mesi si sono recati in 110 villaggi e hanno visitato 20mila pazienti. Il fatto che un partito nazionalista offra questo tipo di servizi non deve sorprendere, visto che sono diversi i movimenti che cercano di aiutare la persone in difficoltà. In questo senso è mirabile ricordare l’attività di CasaPound in Italia con i suoi pacchi alimentari, a dimostrazione che i partiti tanto demonizzatii, si sono spesso schierati a favore delle classi piu’ deboli. Anche dietro attività del genere, insomma, può risiedere un successo politico.

Giuseppe De Santis