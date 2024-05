“È un inno di estrema destra”: in Germania è indignazione generale per L’amour toujours

Roma, 25 mag – Può una vecchia canzone dance di fine anni ’90 e tuttora popolarissima come L’amour toujours diventare un caso nazionale, tanto da finire all’indice nei salotti buoni della politica con l’accusa di essere un inno di estrema destra se non addirittura nazista? Evidentemente sì, se sei in Germania.

L’amour toujours diventa un caso nazionale in Germania

Nel rovente clima da campagna elettorale in Germania a tenere banco è L’amour toujours dell’italiano Gigi D’Agostino. Il tribunale del politicamente corretto ha già emesso la sua sentenza di condanna, così tra le lamentele e i piagnistei spicca il ministro degli Interni Nacy Fraser che si strappa le vesti e parla di “vergogna per la Germania”. Sulla vicenda non poteva esimersi nemmeno il cancelliere Olaf Scholz, che accusa: “Slogan del genere sono disgustosi”. Ma qual è la fonte di tutta questa indignazione? Presto detto, nei giorni scorsi è circolato molto sui social un video in cui alcuni ragazzi tedeschi ballano e si divertono sulle note di L’amour toujours, riarrangiando a modo loro il testo e cantando sopra il ritornello: “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus”; che tradotto significa: “La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri”.

L’ipocrisia dietro l’indignazione

Insomma, per l’ennesima volta la Germania dimostra di avere i nervi più che scoperti per qualsiasi sussulto vagamente identitario. Delle semplici parole contro l’immigrazione diventano così un pericoloso attentato ai valori democratici. La vicenda non ha interessato solamente la politica, anche le autorità giudiziaria hanno avviato un’indagine per l’uso di simboli di organizzazioni incostituzionali. Il locale situato nell’isola di Sylt nel mare del Nord dove è stato girato il video incriminato ha preso le distanze dall’accaduto. In realtà, questo è solamente uno dei tanti video che è circolato negli ultimi tempi in cui si vede qualcuno cantare “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” sulle note di L’amour toujours, tuttavia è quello che ha avuto più eco mediatico. Probabilmente e molto ipocritamente perché i ragazzi di quest’ultimo non hanno l’aria di essere “pericolosi estremisti”, ma solamente ragazzi “bene” che si vogliono divertire.

Michele Iozzino