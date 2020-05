In seguito al sequestro della Romano le autorità avevano sentito più volte la fondatrice di Africa Milele. I carabinieri del Ros erano a venuti a conoscenza del fatto che la giovane si trovava in Kenya senza assicurazione per malattia o infortunio. «Non c’era ancora stato il tempo materiale per fare la polizza», aveva malamente tentato di giustificarsi Sora. La famiglia Romano aveva quindi chiesto al ministero degli Esteri di prendere provvedimenti contro la Onlus, colpevole di aver mandato in trincea la figlia senza uno straccio di sostegno. Sora aveva cercato di difendersi sostenendo che la cooperante era rimasta in compagnia del marito e di un altra guardia del corpo masai fino al giorno precedente al rapimento e che – guarda caso – i sequestratori si erano riusciti a infilare in un «buco organizzativo» causato da un «contrattempo».

«Non abbiamo mai pensato all’ipotesi di un rapimento o un assalto violento – ha dichiarato Sora a Repubblica –. Se conosceste quel villaggio e la sua gente capireste. Quando è stata rapita Silvia, in sede a Chakama erano in servizio ben due guardiani». La fondatrice della onlus ha anche spiegato come Silvia Romano fosse entrata in contatto con Africa Milele: una vacanzina post-laurea alternativa. «Voleva fare un periodo in Kenya, dopo la laurea, e aveva scelto due onlus. Prima è andata sulla costa, a Liconi, con l’altra. Quella è zona rossa, non Chakama. Poi ci siamo date appuntamento a Malindi. Lei era già ambientata, me la ricordo con le treccine. Ma non sapeva che l’aspettava un’Africa diversa, la vera Africa, un’Africa rurale non ancora rovinata dal turismo». E sulla sicurezza? «Con i volontari, dorme sempre il guardiano masai – dice ancora Lilian Sora -. Il giorno che incontrai Silvia a Malindi, ero con le mie figlie: Silvia andò poi a Chakama con il matato, l’autobus di linea, insieme a Irene. E’ mia figlia, che ha 19 anni e studia cooperazione internazionale, che l’ha introdotta nel villaggio, un villaggio che era tranquillo – precisa –. Non ci saremmo mai aspettati quello che è successo».

Perplessità e critiche al sistema dei «cooperanti» delle Onlus italiane in Africa non provengono solo dalla famiglia Romano. Intervistato dal Corriere parla Fabrizio Popi, ex discografico e collaboratore di Renato Zero e responsabile di una fattoria solidale proprio a Chakama, la cittadina luogo del rapimento di Silvia. Che definisce le volontarie come improvvisate e poco inclini alla prudenza. «Io, per esempio, smisi nel 2013 di accettare volontari», aveva dichiarato poco dopo il sequestro della 24enne, accusando le Onlus di avere fallito nel proteggere i propri cooperanti.

Il ritratto dei volontari che esce dalle dichiarazioni di Popi è ben lungi dall’essere lusinghiero: li definisce «pericolosi per la loro leggerezza, per la loro ingenuità, per la mancanza assoluta di rispetto delle regole del Paese che li ospita, per l’esagerato amore nei confronti dei bambini, solo perché sono scalzi, sporchi, affamati e fanno tanta tenerezza». Tanta superficialità, insomma, traspare dalla condotta dei cosiddetti «cooperanti», che in realtà non sarebbero altro che turisti messi lì a giocare e farsi foto coi bambini: «Pensano a una bella vacanza, pensano alla novità, pensano alle foto, ai milioni di video che poi di sera postano sui social. Pensano di essere immuni da tutto e quasi ogni giorno, senza saperlo, rischiano grosso. Sono pericolosi e controproducenti, anche se apprezzo il loro grande impegno, che riconosco spontaneo e genuino».

Cristina Gauri