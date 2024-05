Votare Berlusconi anche da morto: la grottesca “strategia” di Forza Italia

Roma, 28 mag – Silvio Berlusconi presidente eterno di Forza Italia? Non ancora, ma se le impostazioni del partito dovessero proseguire in modo similare le differenze con Kim Il Sung della Corea del Nord (per citare l’esempio più clamoroso) si assottiglierebbero notevolmente. Questo per l’incredibile (è il caso di definirla così) strategia del partito fondato dal defunto Cavaliere in prossimità delle elezioni europee, come riportato sull’Huffington Post.

Berlusconi presidente eterno di Forza Italia da votare pure da morto

L’Huff titola sarcasticamente: “Silvio è vivo e lotta insieme a noi”. Ed è difficile non assecondare la burla, perché l’idea di quei geniacci di dirigenti azzurri è un autogol di quelli pesanti, probabilmente anche frutto di un movimento allo sbando, destinato all’estinzione dopo la morte della sua unica ragione di esistenza, ovvero il suo fondatore, e che per questo le tenta letteralmente tutte pur di mantenersi vivo. Questo però ha ben poco a che fare con la vitalità, a meno che camminare imbalsamati con un aiuto esterno (tipo un telecomando o quello che vi pare) non lo sia. Comunque, il manuale per gli elettori del partito, come si legge dal Fatto Quotidiano, “funzionerebbe” così:

“Secondo FI, la preferenza a Berlusconi sarebbe ovviamente annullata, ma resterebbe valido il voto alla lista. Nel caso in cui l’e l e tt o r e desse una preferenza a Berlusconi e poi altre due ad altrettanti candidati in lista, allora FI conta sul fatto che sarebbe annullata solo la preferenza all’ex premier, lasciando valide le altre due.” Che dire, geniale.



Il precedente tentativo (poi annullato)

Poco dopo la scomparsa del Cavaliere già Forza Italia diede prova di essere nella confusione estrema. Era la fine di settembre dello scorso anno e al Berluscony Day qualcuno ebbe la brillante idea di accogliere nell’Hotel in cui era stata organizzato il grande evento di salutare gli ospiti e gli invitati con l’impiego di un avatar, ovvero di un ologramma che parlasse con la voce dello stesso Cavaliere. Purtroppo qualcuno in Forza Italia rinsavì e ci privò di quella perla, che sarebbe rimasta negli annali della storia…chissà cosa succederà in questa occasione.