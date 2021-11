In questo mondo sempre più frenetico trovare tempo da dedicare a sé e alle proprie passioni sembra sempre di più un’utopia. Non stupisce quindi scoprire che solo circa la metà degli italiani afferma di avere degli hobby, mentre il poco tempo libero a disposizione del restante 46% viene solitamente trascorso in casa all’insegna del relax per stare con i propri cari e ricaricare le energie. Nonostante quindi sia poco il tempo che gli italiani posso dedicare ai loro hobby, questi sono comunque molto diversi tra loro. Scopriamo insieme quali sono i modi preferiti dagli italiani per prendersi una pausa dal lavoro e dai doveri della vita di tutti i giorni.

Distrarre la mente e muovere il corpo

Secondo una ricerca tenuta da Findomestic, molti degli hobby preferiti dagli italiani servono a muovere il corpo e a distrarre la mente. Non stupisce quindi scoprire che moltissimi italiani optano per attività sportive come la palestra, la corsa, la camminata o la bicicletta. Gli uomini, inoltre, amano riunirsi con gli amici per giocare a calcetto. È però possibile svolgere attività all’aperto o fuori casa senza stancarsi troppo. Sono infatti gli italiani, soprattutto al Nord-ovest, che amano visitare mostre e musei, mentre altri preferiscono sporcarsi le mani dedicandosi al giardinaggio, attività particolarmente apprezzata nelle isole. I lavori manuali da svolgere nel tempo libero non finiscono però qui: c’è anche chi si dedica al bricolage, al fai-da-te e, soprattutto tra le donne, ai lavori di cucito o a maglia.



Quando però ora di fermare il corpo e far svagare solo la mente gli italiani optano per sedersi davanti alla tv o leggere un buon libro. La televisione è ancora particolarmente amata: sono più di 13 milioni gli italiani che affermano di passare più di tre ore al giorno davanti alla tv e molti preferiscono accendere la televisione rispetto all’aprire un libro. Questo tipo di attività è inoltre particolarmente prediletto dalle donne, che, avendo meno tempo libero rispetto agli uomini, tanto che ben il 7% di loro afferma di non averne affatto, hanno un maggior bisogno di rilassarsi. Gli uomini, invece, optano anche per uscite con gli amici, anche se queste non posso essere definite veri e propri hobby.