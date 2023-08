Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa: nuovo inizio o cessione?

C’è grande incertezza sul futuro dell’attaccante bianconero: Giuntoli e Allegri puntano su di lui, ma occhio alle sirene inglesi

Federico Chiesa è senza dubbio uno dei maggiori talenti della Juventus e quindi della Serie A. L'anno scorso è stato molto complicato per via del ritorno dall'infortunio a stagione inoltrata e delle continue ricadute, ma il valore del ragazzo è indiscutibile. Mister Allegri è senza dubbio rimasto deluso dai suoi numeri, ma a questi livelli la condizione fisica fa la differenza.

È ora alle porte una nuova stagione. Mentre però Chiesa si sta allenando con forza in preparazione dell’inizio del campionato, il suo procuratore rimane in allerta. La situazione in casa bianconera non è semplice, per via anche dell’ormai certa penalizzazione in Europa, e forse è il caso di cercare lidi migliori. Al momento, il futuro del numero 7 della Vecchia Signora è quanto mai incerto.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vuole Chiesa

In questi ultimi anni, il Chelsea ha abituato il panorama calcistico europeo ad acquisti a dir poco folli. Di conseguenza, in questa sessione di mercato ha dovuto svendere un’intera formazione, andando clamorosamente in perdita. Non per questo, però, la dirigenza inglese smetterà di fare campagne acquisti faraoniche.

Dopo aver acquistato Nkunku, secondo le indiscrezioni, il prossimo obiettivo concreto dei Blues è proprio Federico Chiesa della Juventus, che a Torino sta bene ma sta vivendo una situazione un po’ travagliata – anche con lo stesso Allegri. La Vecchia Signora lo ha riscattato dalla Fiorentina, pagandolo un totale di 42,5 milioni di euro. Cifra sicuramente ben spesa, che ha permesso alla Juventus di trattenere uno dei migliori talenti italiani in circolazione.

Tuttavia, chiunque ha un prezzo. E il Chelsea lo sa bene. Aveva fatto un tentativo anche il Newcastle, ma sembra più improbabile. Al momento non c’è ancora alcuna trattativa, ma i bianconeri sanno bene che se dovesse arrivare un’offerta da 60/70 milioni di euro, non potranno ignorarla: la Juve dovrà quantomeno sedersi a tavolino e parlarne. E il Chelsea quei soldi li ha eccome.

Juventus, le parole di Giuntoli su Chiesa

Qualche giorno fa la Juventus ha presentato Giuntoli, il suo nuovo direttore sportivo arrivato dal Napoli. Il dirigente si è mostrato subito chiaro, fiducioso e sicuro di sé – in pieno stile Juventus. In ottica mercato, ha sottolineato che in questo momento le operazioni bianconere dovranno mettere in equilibrio sostenibilità e competitività, con l’obiettivo sia di ottenere risultati che di far quadrare i bilanci.

Nello specifico ha fatto due nomi: “Noi puntiamo fortissimo su Chiesa e Vlahovic. Vogliamo che rimangano qui. Tuttavia, nessuno è incedibile: se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, ne parleremo”.

Bene ma non benissimo insomma. Da queste dichiarazioni si evince come la Juventus voglia trattenere il suo numero 7, a patto che una squadra non si presenti con un bottino monstre. Il classe 1997 è un giocatore fondamentale per la Vecchia Signora, ma i soldi in questo momento fanno la differenza. Il ragazzo, invece, non si è ancora espresso.