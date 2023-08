Perché avere un sito web è importante per i liberi professionisti?

Nel 2023, non basta chiedersi se avere un sito web sia importante. Bisogna andare oltre e capire perché, per i liberi professionisti il sito internet sia una necessità.

Un sito web offre molti benefici, tra cui la visibilità online, che è fondamentale per farsi conoscere e trovare nuovi clienti. Sul blog dell’agenzia Eviblu puoi scoprire come potenziare la tua visibilità in rete e sfruttare al meglio le opportunità che il web ti offre. Cerchiamo comunque di anticipare anche qui alcuni motivi per cui dovresti avere un sito web professionale e ben visibile agli occhi di chi sta cercando i tuoi prodotti o servizi.

La presenza professionale online: perché è così importante?

Nell’era digitale, il web è il principale canale di comunicazione e promozione per qualsiasi attività. Chi non ha una presenza online rischia di perdere molte opportunità di business, soprattutto se si tratta di un libero professionista che offre prodotti o servizi personalizzati. Per questo motivo, avere un sito web professionale è essenziale per chi vuole emergere nel proprio settore e farsi conoscere da potenziali clienti.

Un sito web non è solo una vetrina virtuale, ma anche uno strumento per:

mostrare le proprie competenze e il proprio portfolio

raccogliere le recensioni e le testimonianze dei clienti soddisfatti

ottimizzare il posizionamento sui motori di ricerca e aumentare la visibilità online

creare una relazione di fiducia e credibilità con il proprio pubblico

generare contatti qualificati e convertirli in clienti

Ipoteticamente, un cliente che cerca il nostro servizio su Google e sugli altri motori di ricerca può essere invogliato a contattarci proprio dalla struttura e dal messaggio espresso nel sito. Di conseguenza, con un sito correttamente posizionato e ben visibile, abbiamo maggiori chance di trovare potenziali clienti, ottenendo nuovi progetti e nuove opportunità di crescita.

Mostrare il proprio portfolio: un vantaggio enorme

Quando vogliamo acquistare un prodotto o un servizio, cosa facciamo? Cerchiamo di comprendere l’azienda a cui vogliamo affidarci: i valori, il brand, la professionalità. La visione di altri lavori.

Ecco, un sito web dà la possibilità di mostrare il portfolio e le competenze in modo dettagliato e professionale. Si può anche creare una sezione apposita per mostrare i lavori precedenti, e di certo un portfolio ben curato può fare la differenza quando i clienti cercano un professionista.

Un portfolio online non solo dimostra la qualità e la varietà dei propri prodotti o servizi, ma anche la passione e la dedizione che si mettono nel proprio lavoro. Inoltre, un portfolio aggiornato e ricco di immagini, video o testimonianze può attirare l’attenzione e la curiosità dei visitatori, che potrebbero essere interessati a saperne di più o a contattarci per una collaborazione. Un sito web, quindi, è il modo migliore per esporre il proprio portfolio e farlo conoscere al mondo.

Credibilità e fiducia: due punti essenziali

Ancora oggi, purtroppo, c’è chi non si fida totalmente del web. Magari c’è chi cerca un servizio, ma trova ben poche informazioni, o magari il sito web non soddisfa totalmente il cliente, perché non presenta una buona navigabilità. Tutto ciò fa perdere credibilità e fiducia.

Invece, curare un sito web professionale permette sì di influenzare la propria reputazione nel settore. È anche possibile includere una sezione “blog”, dove condividere le proprie esperienze e competenze con articoli a carattere informativo. Sono sempre utili per dimostrare conoscenza e interesse verso il settore. Un aspetto a cui i clienti tengono molto.

Aumentare la visibilità online: un tema importante

Con un sito web ben ottimizzato per i motori di ricerca (ottimizzazione SEO), abbiamo di certo maggiori chance di posizionarci in alto nelle ricerche e attirare traffico organico. Detto in parole più povere questo significa che le persone interessate trovano più facilmente i nostri servizi e possono contattarci per chiederfe un preventivo.

La visibilità online è un fattore cruciale, ma anche complesso, specialmente per chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia. Costruire da solo un sito web in veste di libero professionista non è così immediato: è essenziale rivolgersi a un professionista del settore. Affidarsi invece ad un professionista del settore significa avere la garanzia di un sito web che rispetti i criteri di qualità e usabilità richiesti dai motori di ricerca e dagli utenti.

Un professionista saprà infatti come:

scegliere il dominio e l’hosting più adatti alle tue esigenze

progettare il layout e il design del sito in base alla tua identità e al tuo target

creare contenuti originali, pertinenti e ottimizzati SEO per le parole chiave cercate dai tuoi clienti

implementare le funzionalità e le integrazioni necessarie per rendere il sito funzionale e sicuro

promuovere il tuo sito tramite annunci su Google

monitorare le performance e l’andamento del sito con strumenti specifici

Insomma, avere un sito web professionale è un investimento che si ripaga nel tempo, sia in termini di visibilità che di reputazione.

Progettazione e ottimizzazione di un sito web

Come dovrebbe essere il sito web di un libero professionista? Lasciateci dire che un design professionale può fare la differenza nell’impressione generale da parte di clienti e visitatori.

Di conseguenza, è importante utilizzare immagini di alta qualità, sfruttare un layout pulito e facile da navigare, e testi ben scritti e ottimizzati per i motori di ricerca. A dir poco indispensabile è assicurarsi che tutto sia ottimizzato per i dispositivi mobili.

I servizi da offrire

Abbiamo visto a grandi linee i vantaggi di un sito web per liberi professionisti. Ma dobbiamo ricordarci di approfondire ulteriori aspetti essenziali: la scheda servizi, per esempio, è sempre utile per approfondire tutte le prestazioni offerte al cliente.

Non solo: in base al lavoro che svolgiamo, possiamo anche proporre l’accesso a un’area riservata. Ci sono poi molti freelance che propongono un servizio di consulenza online: un modulo di contatto – o form – non può assolutamente mancare.

Non dimentichiamo mai, infine, di sfruttare l’e-mail marketing attraverso l’apposita newsletter, sempre utile per tenere aggiornati i propri clienti sulle ultime novità, nuovi prodotti o servizi, o magari sconti e promozioni. Tramite testi accattivanti e – perché no – magari anche leggeri e divertenti, è possibile fidelizzare ancor di più la propria clientela.