Roma, 4 giu – Che cos’è il mito? Quando possiamo parlare di leggenda? Narrazioni investite di sacralità – nel primo caso – racconti scaturiti da fatti realmente accaduti (la seconda). Confine labile, distinzione difficoltosa. Più semplicemente ogni mito si perde nella leggenda, e viceversa. Anche quando narriamo di pallone: voci alla radio, gesta in bianco e nero, azione che viste con l’occhio di oggi sembrano al rallentatore. Torniamo quindi a domenica 4 giugno 1961, giorno in cui nasce nell’immaginario collettivo una delle locuzioni sportive più famose. Fu davvero clamoroso al Cibali, anche se l’origine della frase è ancora assai discussa.

Juventus e Inter, una rivalità eterna

Calcio passato che a ben vedere poi, non passa mai. Tradizioni eternamente rinnovate: sì, perché anche sessantadue anni fa la rivalità tra Inter e Juventus incendiava come oggi gli animi dei calciofili italiani. Riavvolgiamo il nastro, almeno fino al 16 aprile dello stesso anno. Al Comunale di Torino la sfida tra bianconeri e nerazzurri dura solo mezz’ora: la sospensione, imposta dal numeroso pubblico affollante l’impianto fino alle righe laterali del terreno di gioco, comporta la vittoria a tavolino degli ospiti. A fronte di ciò, e delle successive partite, le duellanti si ritrovano così a novanta dal termine appaiate in testa alla classifica. Anzi no, perché a sole ventiquattro ore dall’ultimo turno, la Commissione d’appello federale tramuta il risultato in una multa, optando per la ripetizione della gara incriminata. Juventus 46, Inter 44: ma prima dello scontro diretto riprogrammato per la settimana successiva si deve passare rispettivamente per Bari e – in trasferta – Catania.

La supponenza del Mago

Arriviamo al secondo – ma precedente – antefatto. A fine gennaio, in occasione del diciassettesimo turno, i meneghini schiantano la compagine siciliana con un rotondo 5-0, portando il tecnico Herrera all’infelice considerazione di aver appena affrontato “una squadra di postelegrafonici”. In Sicilia aspettano pazienti il tempo della vendetta, servita su un piatto d’argento dal calendario e dallo stesso susseguirsi degli eventi. Rifiutando un premio in denaro per non intralciare il passaggio interista nell’isola, gli etnei giocano alla morte.

Eccoci allo storico 4 giugno. Mentre in Piemonte i galletti fermano i padroni di casa sull’uno a uno, sotto l’Etna si scatena la furia rossazzurra sui malcapitati ospiti. Castellazzi toglie ogni ragnatela dall’incrocio, i nerazzurri – costretti sulla difensiva – non entrano in partita. Il Catania colpisce anche due legni prima del raddoppio a metà ripresa firmato da Todo Calvanese. Sarebbe proprio in questi frangenti che Sandro Ciotti, inviato di Tutto il calcio minuto per minuto, avrebbe pronunciato l’iconico Clamoroso al Cibali! Per la cronaca i due risultati assegnarono matematicamente alla Vecchia Signora il dodicesimo scudetto della propria storia, rendendo di fatto ininfluente il recupero del derby d’Italia.

Clamoroso al Cibali! Realtà o appropriazione? Un bel chissenefrega

C’è un però. Non esistendo materialmente la registrazione della radiocronaca, non abbiamo nessuna “prova” che la frase sia stata effettivamente pronunciata dal giornalista romano scomparso vent’anni or sono. C’è chi sostiene che la paternità sia da attribuire ad altri radiocronisti (magari locali) e chi addirittura che la frase sia frutto di pura invenzione postuma. Dal canto suo Ciotti non ha mai smentito nulla, registrando però le tre ormai famose parole solo nel 2001, ma riportando il gol di Inter-Catania della stagione successiva. Realtà o appropriazione? Un bel chissenefrega rimane la risposta più adatta all’inutile quesito. A un risultato inaspettato corrisponderà per sempre un secco clamoroso al Cibali! Resta l’epicità – nel senso di vigorosamente oggettivo e narrativo – della locuzione, ormai entrata nel linguaggio comune, non solo calcistico.

Marco Battistini