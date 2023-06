Roma, 20 giu – Sono passati sei mesi dalla vittoria ai Mondiali di calcio in Qatar e la festa grande in Argentina non sembra affatto finita, anzi. La ricorrenza, domenica scorsa, è stata un’occasione buona per tirar fuori un video commemorativo letteralmente strepitoso, o per meglio dire tutto da “gustare”, in cui l’Argentina prende in giro la Francia. A lanciarlo è stata l’Associazione del Calcio Argentino (AFA).

Sei mesi dopo i Mondiali, l’Argentina sfotte la Francia con un video strepitoso

Si tratta di un breve filmato divenuto immediatamente virale sul web, anche grazie al riferimento gastronomico attraverso il quale si coglie immediatamente lo sfottò nei confronti della Francia. Nel video si vedono i calciatori argentini protagonisti della finale dei Mondiali, oltre allo staff tecnico dell’Albiceleste. Nel frattempo, mentre scorrono le immagini della partita, uno chef parla in francese e fornisce la sua impareggiabile ricetta per ottenere tre stelle della Guida Michelin, dal 1936 simbolo assoluto della gastronomia mondiale. Tre stelle appunto, esattamente come le tre coppe del mondo alzate al cielo dall’Argentina.

La Redazione