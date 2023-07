Il difensore coreano lascia la Serie A dopo una sola stagione: il club tedesco ha versato nelle casse partenopee ben 60 milioni di euro

Come spesso succede da anni a questa parte, la Serie A è stata beffata ancora. Mentre negli anni ’90 il campionato italiano era il migliore al mondo in cui tutti i campioni venivano per eccellere, ora la Serie A è un torneo di passaggio in cui i calciatori esplodono e poi se ne vanno in cerca di lidi più prestigiosi.

Certo, i soldi delle grandi squadre di Inghilterra, Spagna, Francia e Germania fanno gola a tutti, ma ora nessun calciatore estero si crede arrivato una volta sbarcato in Serie A. Un tempo, invece, le cose erano ben diverse.

Kim lascia Napoli e sceglie il Bayern Monaco

È appena successa la stessa cosa con Kim Min-Jae, che dopo una sola stagione in Serie A ha deciso di lasciare il Napoli campione d’Italia e di approdare al Bayern Monaco.

Arrivato da semisconosciuto, il difensore coreano lascia il club partenopeo dopo una stagione sensazionale. Per averlo infatti, i bavaresi hanno dovuto pagare per intero la clausola rescissoria del ragazzo: nella casse di De Laurentiis arriveranno quindi la bellezza di 60 milioni di euro.

Addio Serie A dunque per Kim, che ha firmato per la squadra tedesca e dalla prossima stagione giocherà in Bundesliga, andando a formare una clamorosa coppia di centrali difensivi – giovani e fortissimi – con De Ligt, olandese ex Juventus che ha lasciato il club un anno fa.

Il Bayern Monaco continua dunque a stupire per disponibilità economiche, scelte azzeccate e tempismo: neanche il tempo di salutare il francese Lucas Hernandez – partito in direzione Paris Saint Germain – che ecco l’arrivo di Kim. L’obiettivo dei bavaresi chiaramente è quello di ripetersi, vincendo per l’ennesima volta la Bundesliga – anche se magari con un finale meno thriller rispetto a quello dell’anno scorso. Ce la farà con l’aiuto di Kim? Su siti di scommesse sportive come Do Bet ne parlano già.

La stagione di Kim a Napoli

Arrivato dal Fenerbahce nell’estate del 2022 per 18 milioni di euro, in soli 12 mesi il Napoli lo ha rivenduto ad oltre il triplo del suo valore d’acquisto. Il motivo? La stagione perfetta che ha disputato, non solo in Serie A ma anche in Champions League.

A dimostrarlo c’è anche il premio assegnatogli al termine del campionato – stravinto: al suo esordio nella massima serie italiana, infatti, Kim ha anche vinto il premio come miglior difensore della stagione.

Titolarissimo al centro della difesa a 4 di Spalletti, il numero 3 coreano ha guidato tutti con personalità e leadership: nessuno è mai riuscito a saltarlo, né nello stretto né sulla profondità, inoltre il suo apporto sui calci piazzati è sempre stato fondamentale per questo Napoli.

Con il club partenopeo, il ragazzo ha collezionato fra tutte le competizioni 45 presenze, 2 gol e 2 assist. Numeri e prestazioni da giocatore di livello superiore.