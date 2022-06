Roma, 26 giu – Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità un individuo è in salute quando – oltre all’assenza di malattie e infermità – si trova nel completo benessere fisico, mentale e sociale. Spostando metaforicamente il concetto al mondo del pallone italico ne uscirebbe un quadro clinico piuttosto critico. L’onda emotiva della vittoria di Euro 2021 è stata azzerata dall’harakiri mondiale, il trionfo della Roma in Conference è – al momento – solamente un timido segnale di risveglio. Se per cause e possibili rimedi rimandiamo all’ottimo articolo uscito sul mensile di maggio (nel quale il nostro caporedattore Valerio Benedetti coinvolge diversi esperti del settore) proveremo a capire se davvero – in prospettiva – Nazionale e Serie A siano così scarse come una certa vulgata va oggi raccontando.

Il valore dei calciatori: i dati del CIES

Per provare a rispondere all’annoso interrogativo ci facciamo aiutare dai dati del CIES. Il centro internazionale di studi sportivi ha pubblicato infatti nelle scorse settimane un’interessante ricerca riguardante i 100 giocatori con il maggiore valore di mercato. Dato che, ci teniamo a precisare, può non corrispondere con un eventuale effettivo esborso nel contesto di un possibile trasferimento.

A farla da padrone sono Premier e Liga. Nelle prime dieci posizioni in particolare Manchester City – Haaland, Foden, Ruben Dias – e Barcellona con Pedri, De Jong, Ferran Torres. Sotto Mbappé (PSG, valutato 206 milioni di euro) troviamo inoltre il blancos Vinicius, Bellingham del Borussia Dortmund e Luis Diaz, in forza al Liverpool. In totale i campionati sopracitati contano rispettivamente 41 e 21 atleti. La tanto bistrattata Serie A è sul podio con 14 calciatori, seguita a ruota dalla Bundesliga (13). Ligue 1 ferma a 7.

Il primo “italiano” è l’interista Lautaro (undicesimo nella graduatoria totale, valutazione 107 milioni) seguito da Barella, Vlahovic, Abraham e Theo Hernandez, tutti sopra quota 70.

La suddivisione per nazione

L’Inghilterra comanda per distacco il discorso nazionali: 18 giocatori di cui quasi un terzo “ultracentenari”. Ma se anche il Brasile è decisamente staccato (11) le altre sono tutte lì: Francia 9, Portogallo e Spagna 8 a testa, Italia con 7 e Germania – 6 per i teutonici. Addirittura solo 4 la quadrata Argentina e 3 il “così forte” Belgio. Nello specifico “schieriamo” la nostra futura ossatura: Donnarumma (primo portiere in assoluto), Bastoni, Barella – quarto tra i centrocampisti – Locatelli, Tonali, Pellegrini e Chiesa.

Non siamo (così) scarsi

Una certa differenza strutturale – con le grandi europee da una parte e le principali favorite al prossimo mondiale dall’altra – è innegabile. Ma di qui a giustificare dodici anni di digiuno continentale e due mondiali senza azzurri ce ne passa. Se nel breve periodo vedere un’italiana alzare la Champions è cosa oggettivamente difficile, tornare subito protagonisti in Europa League – e restarlo in Conference – è al contrario alla portata. Perché i vari Eintracht, Rangers, Villarreal, Siviglia, Arsenal o Marsiglia sono compagini non eccezionali dell’ultimo lustro capaci, se non di vincere, almeno di arrivare in fondo.

Ovviamente i due discorsi – società e Nazionale – non vanno di pari passo. Il nodo del “conflitto d’interessi” si riassume efficacemente nelle parole dell’ex cittì Marcello Lippi circa l’affare Lukaku: “Darebbe tanto all’Inter, poco al calcio italiano perché è uno straniero”. Ma questo è un altro problema. O forse è lo stesso.

Marco Battistini