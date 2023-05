La Serie A italiana è ricca di scommesse che non riguardano solo chi vincerà lo Scudetto . Mentre molte persone si concentrano sul vincitore finale della stagione, ci sono molte altre opzioni per scommettere sulla Serie A. In questo articolo, esploreremo tutte le possibilità di scommessa disponibili.

Una delle opzioni più popolari per le scommesse sulla Serie A è quella del vincitore del girone di andata. Molte squadre iniziano la stagione in modo forte, non risparmiandosi, e poi si affievoliscono nel corso della seconda metà, a causa di terremoti societari o infortuni. Quindi questa è un’opzione interessante per coloro che desiderano scommettere su una squadra che potrebbe non vincere la lega e lascia più spazio alle analisi. Bisogna considerare che le squadre che partono in modo forte nel girone di andata spesso sono le stesse che finiscono bene la stagione. Sono rari i casi in cui una squadra faccia girone di andata e ritorno completamente diversi.

Un’altra scommessa popolare sulla Serie A riguarda il miglior marcatore della stagione. Questa opzione è molto interessante per i tifosi delle squadre che non sono ai vertici della classifica per il titolo. Ad esempio, se una squadra ha un attaccante che sta segnando molti gol, allora puoi scommettere su di lui come miglior marcatore. Ci possono sempre essere sorprese, come Luca Toni quando giocava con l’Hellas Verona o Ciro Immobile con la Lazio.

Un’altra opzione di scommessa sulla Serie A è quella dei gol totali segnati in una stagione. Questa scommessa richiede una buona conoscenza del campionato e delle squadre in campo, le variabili in atto sono davvero molte. Se sei in grado di fare una buona analisi delle squadre e delle loro tattiche, allora questa potrebbe essere un’opzione interessante.

Potresti scommettere sulla vittoria di una squadra su un’altra per singolo match. Potresti puntare sulle squadre in migliore condizione e sulla loro vittoria. Durante la Serie A ci sono squadre che hanno momenti in cui vincono diverse partite di fila. Negli ultimi anni siamo stati sempre più abituati a percorsi di questo tipo, quindi scommettere su queste quote potrebbe rivelarsi interessante.

Un’altra opzione popolare per le scommesse riguarda il risultato esatto. Per poterlo fare devi essere davvero esperto sulle squadre in campo e sulla condizione dei giocatori, ma può essere potenzialmente molto divertente. Questa tipologia di scommessa solitamente offre le quote migliori.

Altra scommessa popolare è quella dei calci d’angolo. Molte persone non considerano questa opzione di scommessa, ma i calci d’angolo possono avere un grande impatto sul risultato finale di una partita. Molti gol decisivi sono stati segnati in questo modo e molte squadre ogni partita possono battere anche più di dieci calci d’angolo. Ad esempio, se una squadra ha un grande attacco ma una difesa debole, allora potrebbero concedere molti calci d’angolo e questo potrebbe influire sul risultato.

Anche la cessione o l’acquisto di un calciatore presso un’altra squadra è una delle scommesse giocabili più interessanti. Per esempio, le indiscrezioni su Lionel Messi in Arabia potrebbero valere qualcosa, specialmente dopo la smentita di suo padre.

Infine, un’altra opzione di scommessa sulla Serie A è quella dei cartellini. Questa opzione richiede una buona conoscenza dei giocatori e dei loro comportamenti. Ad esempio, se una squadra ha un giocatore che è noto per le sue reazioni aggressive ed i suoi comportamenti, allora scommettere sul fatto che riceverà un cartellino giallo o rosso potrebbe essere un’opzione vincente.

Una delle scommesse di tendenza negli ultimi anni sono le scommesse live e virtuali

Le scommesse Live permettono di scommettere su quote aggiornate a seconda dell’andamento della partita. Queste scommesse potenzialmente possono essere più sicure o rischiose, a seconda della squadra che vince e del risultato. Effettua questo tipo di scommessa se sei certo dei valori delle squadre in campo e del risultato.

Le scommesse virtuali sono una delle ultime novità nel mondo delle scommesse. Si tratta di puntare su incontri simulati da un computer che rende risultati e partite completamente imprevedibili. Queste scommesse sono molto interessanti, perché sono davvero un 50 e 50 e non è necessaria alcuna preparazione .

In conclusione, ci sono molte opzioni di scommessa disponibili sulla Serie A italiana oltre al vincitore assoluto. Le scommesse sul vincitore del girone di andata, il miglior marcatore della stagione, i gol totali segnati, il risultato esatto, i calci d’angolo. Se sei uno scommettitore esperto valuta di inserire nuovi tipi di scommessa, così facendo non puoi annoiarti date tutte le opzioni a disposizione. Mentre se pensi di essere un principiante, scommetti sulle singole partite oppure sul principale marcatore di un match o del campionato, così facendo avrai più scelta e potrai scommettere al di fuori delle squadre di prima fascia.