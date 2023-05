Roma, 24 mag — Il governo spagnolo sta per lanciare una app per tenere conto del tempo dedicato da ciascun componente della famiglia alle faccende domestiche: lo ha annunciato

la Segretaria di Stato per l’Uguaglianza spagnola, Ángela Rodríguez. L’iniziativa nasce su impulso del ministro dell’Uguaglianza della pasionaria femminista Irene Montero e ha l’obbiettivo di monitorare quanto tempo ogni membro della famiglia spende per la cura della casa e i lavori domestici, per consentire una più equa suddivisione delle faccende tra i componenti del nucleo.

Arriva l’app per le faccende di casa

Motore dell’idea è stato un recente rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), da dove è emerso che in Spagna le donne dedicano più del doppio delle ore degli uomini «alla cura dei bambini, alla pulizia della casa o alla pianificazione e alla spesa (cinque ore contro le due degli uomini)». Il governo, con questa iniziativa, cercherà di rendere più equa la distribuzione mettendo a disposizione degli spagnoli un’app che calcoli e ripartisca le ore giornaliere dedicate alla pulizia della casa e a tutte le mansioni ad essa correlata. Il mese di lancio, secondo le previsioni del ministero, dovrebbe essere settembre; sarà completamente gratuita e disponibile per il download sulle varie piattaforme.

Chissà cosa direbbe Laura Chiatti

L’applicazione non è tuttavia stata concepita solo per le famiglie, ma può adattarsi anche a gruppi di persone che condividono un appartamento, a chi vive con amici, così da poter contabilizzare in maniera totalmente equa l’ammontare delle ore pro capite dedicate alla gestione delle faccende domestiche. Sarà contraddistinto dall’immancabile «approccio femminista» e servirà a «portare alla luce molti compiti invisibili» che esulano dal tempo impiegato per pulizie, cura dei figli o cucina, solitamente svolti dalle donne e che a detta del governo «contribuiscono al loro carico mentale». Chissà cosa ne pensa Laura Chiatti, sostenitrice del principio secondo cui «l’uomo che fa le pulizie uccide l’eros».

Cristina Gauri