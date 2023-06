Roma, 23 giu – Non giriamoci intorno, ieri sera gli azzurrini dell’Under 21 hanno subito un furto clamoroso. L’Italia è stata derubata esattamente come ai tempi dell’arbitro Byron Moreno in Corea del Sud. Contro la Francia alla nostra nazionale non hanno fischiato un rigore netto, per poi non concedere un gol altrettanto evidente. Ed è forse il secondo l’errore arbitrale, se così vogliamo chiamarlo, più sconcertante. Le immagini parlano chiaro, soltanto il direttore di gara pare non aver visto. E ora si dirà che è colpa dell’assenza del Var e della Goal line technology, ormai onnipresenti nel calcio ad alti livelli. Vero solo in parte, perché due macroscopici abbagli di questo tipo non sono giustificabili, a prescindere.

Under 21, Italia derubata: arbitro peggio di Byron Moreno

La prima incredibile svista arriva sull’1-1: calcio d’angolo di Tonali, il pallone colpito di testa da Rovella finisce sul braccio del difensore del Milan Pierre Kalulu. Non è un gesto involontario quello del calciatore rossonero, perché con tutta evidenza aumenta il volume del corpo. Nulla, l’olandese Lindhout non assegna il rigore all’Italia.

Forti perplessità possiamo però esprimerle anche sul gol del 2-1 segnato da Barcola: vistoso errore di Udogie, Okoli va in anticipo, ma Gouiri compie un fallo netto allungando la gamba in maniera scomposta e centrando in pieno il piede del difensore dell’Atalanta. Fallo non fischiato dall’arbitro e rete assegnata alla Francia.

E così si arriva in pieno recupero, con i transalpini in vantaggio di un gol sugli azzurrini. Ed è allora che si verifica l’episodio più imbarazzante: colpo di testa di Bellanova, il pallone finisce sul palo interno per poi entrare nettamente in porta, prima dell’intervento di Lukeba, che oltretutto pare aiutarsi con un braccio per respingere la sfera. Niente, l’arbitro olandese non fischia e fa proseguire il gioco. Sarebbe stato il gol del 2-2, peraltro meritatissimo.

Alessandro Della Guglia