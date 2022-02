Roma, 7 feb — Per il gruppo Grandi Stazioni e per le forze dell’ordine capitoline i senzatetto di Roma Termini possono pure morire di fame e freddo. L’obbiettivo principale è infatti quello di preservare la scintillante facciata della stazione, che ospita negozi sempre più eleganti; e ora ai volontari è impedito di portare generi di prima necessità ai — pochi, pare siano quattro — clochard all’interno della struttura. Pena essere bloccati e identificati.

A Termini è vietato nutrire i senzatetto

E’ quanto accaduto alcune sere fa ai volontari dell’associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni. Come ogni giovedì, dopo un momento di preghiera i benefattori partono con 8 macchine cariche di coperte, vestiti pesanti, acqua e cibo per rendere più sopportabile le fredde notti dei senzatetto di Termini, e non solo. Ma ad attenderli un’amara sorpresa: «Ieri sera è stato ribadito il divieto di dare da mangiare a chi si trova all’interno della stazione: ieri c’erano quattro persone che non stazionano all’esterno perché non hanno coperte e rischierebbero di morire di freddo», è quanto testimonia a FanPage Mauro Terzoni, volontario dell’associazione. «Uno di loro non aveva neppure una coperta per ripararsi, così gli ho dato un sacco a pelo».

Leggi anche: Senzatetto senza green pass, i rifugi li respingono: 5 morti di freddo in un mese

In sunto, una volta arrivati a Termini li aspettava un vigilante stipendiato da FS che ha intimato loro di non entrare. «Ci hanno detto che non potevamo stare lì. Io ho chiesto il perché: ci sono milioni di persone che transitano e mangiano all’interno della stazione, dove ci sono anche appositi punti ristoro: noi diamo solo questi 4 pasti e poi torniamo anche pulire» ha sottolineato Terzoni. «Quindi abbiamo continuato a dare da mangiare a quelle quattro persone». I vigilanti a quel punto hanno chiamato i carabinieri, che hanno chiesto i documenti a tutti. «Sono stato identificato, ma continuerò a fare il mio lavoro».

Identificati dalla polizia

L’episodio non ha però scoraggiato i volontari dell’associazione: faranno ritorno a Termini, come ogni giovedì, per portare un po’ di conforto ai senzatetto. «Ovviamente continuiamo. Mio padre da quando ero piccolo, anche se non avevamo molto, se trovava una persona in strada la portava a casa e ci diceva: “Oggi mangia con noi”. Siamo circa una ventina di volontari e siamo riusciti a dare da mangiare a 150 persone che hanno aspettato il loro turno ordinati in fila. Perché dovremmo smettere?».

Il Covid ha peggiorato tutto

A volte, spiega Terzoni, «capitano anche intere famiglie con bambini», colpite dalla crisi dovuta alle restrizioni Covid, ai rincari di questi ultimi mesi, ai licenziamenti. «Il Covid ha aggravato questa situazione, da un lato c’è la difficoltà di aiutare, dall’altra le persone che hanno bisogno sono aumentate. Noi dobbiamo continuare a fare quello che facciamo da tanti anni come casa famiglia, così come le altre associazioni: noi abbiamo come turno il giovedì, loro passano gli altri giorni».

La risposta di Fs Group fornita all’Ansa sembra scritta da un automa: «Abbiamo a cuore i più deboli e li aiutiamo, ma ci sono delle regole». Risposta alla quale i volontari controbattono così: «Rispetto e ammiro le forze dell’ordine: loro devono fare il loro lavoro, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro e continuare a dare da mangiare. Io ho chiesto una circolare o qualcosa di scritto, dove si dica che io non posso entrare a dare da mangiare perché mi sembra che non esista».

Cristina Gauri