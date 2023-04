Roma, 11 apr — Degrado e scontri etnici a Firenze dove un 17enne magrebino è rimasto vittima di accoltellamento nella notte tra domenica e lunedì; il responsabile sarebbe un altro immigrato, un coetaneo di nazionalità albanese che lo ha ferito nel tentativo di impossessarsi del suo monopattino elettrico. L’aggressore, che risulta essere ospite di un centro di accoglienza per minori della zona, è stato rintracciato, identificato e successivamente denunciato dalle forze dell’ordine. Lo riporta La Nazione.

Minorenne albanese accoltella magrebino per il monopattino

L’episodio si è verificato in via Viallamagna, nel capoluogo toscano, verso l’una di notte. Stando alle ricostruzioni della polizia, l’albanese avrebbe avvicinato la vittima minacciandola con un coltello per farsi consegnare il monopattino elettrico. Alla reazione del marocchino, il rapinatore lo avrebbe ferito con un rapido fendente al braccio. Il magrebino, ben intenzionato a non farsi sottrarre il mezzo di locomozione, ha ingaggiato una lite furibonda con il 17enne albanese che in un secondo momento lo ha accoltellato alla schiena. Alla seconda coltellata inferta, la vittima ha rinunciato a difendersi, riuscendo a fuggire e trovare riparo a casa dello zio, che lo stava ospitando.

Il parente dell’aggredito è poi voluto tornare con il nipote sul luogo della rapina, allertando sia i mezzi di soccorso che le forze dell’ordine. Una volta intervenute sul posto le volanti della questura hanno poi rintracciato il presunto aggressore. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e dimessi con una prognosi di dieci giorni.

Cristina Gauri